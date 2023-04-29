男廁小便斗為何有蒼蠅？「真實用途」曝光：男生超愛玩的
各位男生是否曾經仔細看過，男廁裡面小便斗有些都有「小蒼蠅」呢？近日，就有網友好奇題目，透露自己去公廁上廁所的時候，發現小便斗上面有蒼蠅的貼紙，結果貼文引發熱議，不少人紛紛表示「就是有人尿不準啊！欠貼」、「貼了也好啦，男生很愛玩這個的」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文指出「為什麼北捷的小便斗也開始貼蒼蠅了啊？又不是每個人都尿不準.....」只見貼出的照片中，一支蒼蠅就這樣貼在小便斗中，除了大大的眼睛外，身體的構造是做成「射箭靶」的條紋圈圈，可以說是有些可愛。
貼文一出，不少網友紛紛回應「肯定一堆人尿不準啊，乾脆直接貼蒼蠅」、「就是要讓人家瞄準啊笑死」、「這貼紙哪兒有得賣？我也要在我家馬桶裡貼上一張」、「貼這個不如放那種會變色的芳香品，每次把藍色變成白色都努力射好射滿」、「覺得超可愛，男生應該多少都會瞄準貼紙吧」、「男生超愛玩這個的啊，我偶爾看到都會瞄準哈哈」、「很有趣的設計，應該是很多人尿不準吧」。
而事實上，這個貼紙的創意來自荷蘭，他們稱牠為「尿尿蒼蠅（Urinal Fly）」，這是為了改善廁所環境品質，減少許多不必要的清潔工作量，因此會在每個小便斗上貼了蒼蠅的圖示，用來讓男性們瞄準，有些也會變成蜜蜂圖案也有，而實測後也發現真的成功減少了80%尿液的外溢量，不少國家都有跟進實施！