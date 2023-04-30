5月遇半影月食！占星師驚曝「凶星相位」：3時機小心破財

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首先5月3日金星離開金牛進入雙子座與火星合相，又受到凶星「計都」映射，可能會導致一些人果斷結束舊有的情感關係或是三心二意，錯縱複雜的狀況，因愛生恨的戲碼不斷上演。金星同時也反應財富和商業狀況，當金星受剋會導致金融、財運劇烈波動和不穩定，一直到5/11火星才離開，這期間要小心破財危機找上門。
（二）5/5半影月食小心糾紛纏身
5月5日半影月食，月亮會與凶星「計都」合相於天秤座，月食本身代表著一種變化和轉換的能量，而在天秤座發生的月食可能會涉及人與人之間的關係、平衡，公正以及合約等有關事務，加上受到凶星影響，人們將會深深感受到原本許多穩定和諧的人事物將被嚴重破壞而產生失衡現象，甚至可能造成難以彌補的傷害。
（三）5/11到7月火星進入巨蟹座
巨蟹座代表家庭情感關係，同時也象徵內心的安全感，而火星是一顆破壞力超強的行星，這種星象會激發人們對於守護家園議題的關注和勇氣，尤其是糧食和安全感的議題會引發關注。此外，火星又與位於水瓶座的土星產生相位，這樣的星象對於科技、新創產業、不動產及汽車業十分不利，火星在巨蟹一待就是兩個月，這段時間要注意事業、金融方面的影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。