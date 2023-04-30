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5月遇半影月食！占星師驚曝「凶星相位」：3時機小心破財

▲5/5遇半影月食，5月運勢凶星映射，3時機有糾紛、破財危機。（示意圖／取自PhotoAC）
▲5/5遇半影月食，5月運勢凶星映射，3時機有糾紛、破財危機。（示意圖／取自PhotoAC）

記者鍾怡婷/綜合報導

喜迎連假的同時，5月份也悄悄到來，且5/5日當晚還有難得一見的「半影月食」加流星雨，雖然具有觀賞意義，不過印度占星權威李靜唯老師提醒，5月份整體運勢凶星映射，尤其是3時機要特別小心糾紛、破財危機，半影月食也會讓權威及貧富差距有感影響。

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（一）5/3至5/11小心破財

首先5月3日金星離開金牛進入雙子座與火星合相，又受到凶星「計都」映射，可能會導致一些人果斷結束舊有的情感關係或是三心二意，錯縱複雜的狀況，因愛生恨的戲碼不斷上演。金星同時也反應財富和商業狀況，當金星受剋會導致金融、財運劇烈波動和不穩定，一直到5/11火星才離開，這期間要小心破財危機找上門。

▲清明連假結束後，3星座恐有破財危機。（示意圖／取自unsplash）
▲一直到5/11火星離開前，要特別小心破財危機找上門。（示意圖／取自unsplash）
（二）5/5半影月食小心糾紛纏身

5月5日半影月食，月亮會與凶星「計都」合相於天秤座，月食本身代表著一種變化和轉換的能量，而在天秤座發生的月食可能會涉及人與人之間的關係、平衡，公正以及合約等有關事務，加上受到凶星影響，人們將會深深感受到原本許多穩定和諧的人事物將被嚴重破壞而產生失衡現象，甚至可能造成難以彌補的傷害。

（三）5/11到7月火星進入巨蟹座

巨蟹座代表家庭情感關係，同時也象徵內心的安全感，而火星是一顆破壞力超強的行星，這種星象會激發人們對於守護家園議題的關注和勇氣，尤其是糧食和安全感的議題會引發關注。此外，火星又與位於水瓶座的土星產生相位，這樣的星象對於科技、新創產業、不動產及汽車業十分不利，火星在巨蟹一待就是兩個月，這段時間要注意事業、金融方面的影響。

▲（圖／台北市立天文館提供）
▲5月5日深夜至6日凌晨，將出現「半影月食」天象，台灣各地均全程可見。（圖／台北市立天文館提供）（圖／台北市立天文館提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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