好市多「A肝病毒莓」他常買！全家吃到發燒：繳會費送病毒
衛福部食藥署4月初於邊境抽驗好市多進口產品，結果在「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」竟然驗出該產品有A肝病毒，讓不少消費者超傻眼，而官方雖然立刻積極處理退貨程序，但因為只有退費的補償方案引起會員不滿，揚言要集體提告。甚至在臉書上還有人表示自己全家根本已經出現A肝病毒症狀，掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
食藥署於邊境抽驗到產品違規之後，就會立刻啟動市場查核機制，於是第一時間立即到好市多位於高雄總公司稽查，也於門市內驗到該產品有A肝病毒，下架203包，但是進口的9427包已賣出，目前好市多已經將違規產品全數下架，也立刻發聲明要民眾「停止食用」，並請攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業，門市也確實立刻加開「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓專屬退貨櫃檯」。
不過，只有退費的舉動還是讓不少民眾不滿，一名會員激動在好市多臉書社團表示「我是大腸癌患者，為了保命健康點，買三色莓打精力湯喝，請問是退貨就可以解決問題嗎，氣到全身發抖，根本草菅人命，繳會費就是希望幫我們把關食品安全，結果加碼送我們病毒，請問我們消費者權益在哪？」
另一名會員則表示「我們家好像真的中獎了，每次都有買冷凍綜合莓，上周家人突然開始發燒，所有A肝病毒感染症狀都有，那時還沒有什麼頭緒，怎麼突然這樣，因為家人出外都會戴口罩也很注意清潔，三次快篩陰且醫生也沒評估出原因，整整過了一個禮拜症狀才好。」
而對於目前的補償方案，好市多最新回應表示「會員若因食用該產品而有身體不適的狀況，請至鄰近醫療院所就醫，並留存與提供醫療單據，我們將協助處理！若會員有任何相關問題，請向好市多電話客服中心連絡，謝謝」。