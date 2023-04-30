超警車被攔下！駕駛愣：超車沒違法吧 畫面曝光風向大逆轉
在路上使用道路時，如果看到警察大人在執勤時，大家是否都會有規矩一點呢？近日一名男子開車上路時，結果因為前方警車踩煞車，於是他趁著黃色虛線路段打方向燈超車，隨後竟然遭到鳴笛攔下，讓駕駛感到滿臉問號的問「超你車沒違法吧？」畫面曝光後，風向反而大逆轉，不少人力挺警方。
記者張嘉哲/綜合報導
YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」近日上傳一段影片，一名男子開車經過新竹市香山區的中山路640巷一帶，結果前方的警車行駛較為緩慢，到影片中段時，警車突然踩煞車，駕駛還疑似發出「嘖」的一聲，隨後趁著黃色虛線的路段打了方向燈，從左邊超車過去。
原以為能夠按照自己節奏開車，結果才剛行駛一小段路，後方警車就鳴笛將其攔下，員警先是問「剛剛發生什麼事情？」男子則回應「我剛剛看你在那邊剎車，我超你車應該沒有違法吧」似乎不懂員警為何要攔下他，員警這時則開口解釋「雖然沒有違法，但這種行為有點誇張，因為他其實也打算繞行，沒想到男子直接從旁邊衝出」隨後要求查看證件。
原來，仔細看影片，在該位駕駛超越警車同時，畫面發現警車之所以會煞車，是因為前方有輛休旅車準備駛出，且車頭方向都已轉好，雖然駕駛的行為有違法，但是仍然不建議如此開車。不少網友紛紛回應「那是剛好車還沒出來，不然一個迴轉直接親上去」、「如果警車是在讓人過馬路勒，直接就撞上了，急什麼急啊」、「祝影片主人及支持的人開車多注意安全喔，警車觀念才是對的」、「前車剎車表示他的車前可能有狀況，急著馬上超車，風險增加，不建議這樣開車」。