企鵝妹徒步環台太強！粉絲「宜蘭抖內到九份」 預測金額驚呆
知名南韓實況主企鵝妹目前在台灣進行「徒步環台灣」之挑戰，23日從宜蘭出發後，除了看到許多美麗風景之外，也體驗到台灣濃濃的人情味，不過近日就有不少網友追看直播時發現，企鵝妹經常對著鏡頭表示感謝，就有觀眾不斷的給她抖內鼓勵，有網友預估她這樣的日收入金額，引起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「企鵝妹開直播都一直在說謝謝，真的好多人一直在抖內欸，就一直有300之類的數字跳出來，不知道是不是300美元，我沒有抖內過，但感覺蠻賺的，連走路都可以一直賺錢真的太厲害，像我去走一整天可能沒人要抖內吧？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「剛看有人直接抖三千美元」、「月收入至少有破十萬，開台時間超長，國外觀眾超多」、「十幾萬台幣跑不掉」、「國外的觀眾抖內很多吧，台灣很多免錢仔」、「年收超過一千萬這是確定的」、「不過我是覺得她也夠拼啦，觀眾抖內她我覺得也合理」、「一場直播十幾萬台幣吧」、「每天都上萬美金收入真的不容易，不過也是很辛苦」。
事實上，雖然無法確切知道企鵝妹「實際抖內金額」為多少，不過在過去她就在直播時，不小心將自己的抖內金額曝光，雖然當時她馬上就將畫面關閉，但還是被網友迅速截圖，總金額竟然高達35萬7865美元（約台幣1100萬元），讓許多台灣粉絲看傻眼，如今徒步環台計畫實在太狂，抖內肯定也是如雪花般飄下來，只能說非常不意外！