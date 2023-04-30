劉至翰也是「好市多A肝病毒莓」受害者！整包吃完傻眼了：怎麼辦
美式賣場好市多（Costco）進口產品「科克蘭冷凍三種綜合莓」近日被驗出A型肝炎病毒，雖然已經緊急下架，不過仍有1.7萬公斤已售出、被消費者吃下肚。對此，本土劇男星劉至翰也是受害者之一，他透露自己已經將整包綜合莓吃完，無奈表示：「怎麼辦？我是幸運兒其中之一。」
記者郭佩蓉/綜合報導
劉至翰近年淡出演藝圈，雖然轉行當房仲、直播賣水晶，不過仍時常在社群平台分享生活、與粉絲互動；近日好市多綜合莓被驗出A肝病毒，他昨（29）日也在臉書轉發相關新聞，透露自己也是受害者，無奈表示：「我想請教，我這種整包吃完的怎麼辦？」並標記行政院、食藥署、好市多的臉書粉專。對於賣場目前的處理方法，劉至翰也在留言區表示：「那個……只要退費就好然後自己處理………那幹嘛罰頂新啊…」、「我是想說營養豐富，結果太豐富………」、「我是幸運兒其中之一。」語氣滿是無奈。
事實上，食藥署於邊境抽驗到產品違規之後，就會立刻啟動市場查核機制，於是第一時間立即到好市多位於高雄總公司稽查，也於門市內驗到該產品有A肝病毒，下架203包，但是進口的9427包已賣出，目前好市多已經將違規產品全數下架，也立刻發聲明要民眾「停止食用」，並請攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業，門市也確實立刻加開「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓專屬退貨櫃檯」。
不過官方雖立即處理退貨程序，但因為僅有「退費」的補償方案，仍引起不少會員不滿。對於目前的補償方案，好市多最新回應表示：「會員若因食用該產品而有身體不適的狀況，請至鄰近醫療院所就醫，並留存與提供醫療單據，我們將協助處理！若會員有任何相關問題，請向好市多電話客服中心連絡，謝謝。」