自備環保杯「份量8分滿」正常？老闆神解釋幫客上課 兩派吵翻了
去年7月起台灣環保新制上路，民眾自備環保杯到指定通路買飲料，就能享有5元折扣，但這項政策上路至今10個月，卻還是常出現店家與客人因份量產生爭議。就有民眾持環保杯到店買1000毫升飲料，但到手份量卻只有800ml，他一詢問老闆卻反倒被「上了一課」，遭遇曝光也掀起兩派人爭論不休。
記者潘毅/綜合報導
原PO於臉書社團《爆怨公社》分享近期持環保杯消費的遭遇「我自備杯子到手搖店買了一杯1000毫升的飲料，竟被老闆上了寶貴一課！」為什麼只是買飲料還可以被上一課呢？原來事主拿到手的飲料，在環保杯上顯示的份量只有8百毫升，因此他也立即向老闆做出反應。
沒想到老闆一看後，也立刻解釋「市面上的水壺刻度都是不準的...飲料店的刻度才精確」，而此答案一出，也讓事主只能無奈表示「上了寶貴一課」。而不少網友看完則痛批「睜眼說瞎話」、「衝著他那句話我下次帶實驗室的燒杯去裝」、「要是我是老闆就裝到1000！這點沒啥好跟客人計較的」、「飲料店老闆，一句話惹怒市面上所有賣水壺的品牌」。
但也有一派人力挺老闆「這是真的欸，之前在飲料店做過直接叫客人看」、「店家容器固定的，用他們的標準提供飲品沒什麼不對啦」、「老闆不會偷你飲料，偷那一點一塊錢不到，每天收攤倒掉的都比這多幾倍，但老闆就是傻了點，要是我的話就說，雖然你的刻度不準，但我補到滿，鼓勵做環保」、「上個月我遇到一堆拿著環保杯的客人，都希望可以加滿，而我因為懶得再跑去加水，於是都直接拉茶拉到滿，昨天店長問我這個月茶包怎麼用量這個大」。