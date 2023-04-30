Toyz擋人財路？手搖店西湖門市考慮「收攤」 神速展店計畫曝
英雄聯盟前世界冠軍Toyz（劉偉健）於三月初開設自己創立的飲料品牌「拾汣茶屋」，主打低於市場行情的便宜售價，開店後排隊嚐鮮人潮不少。不過日前「拾汣茶屋」第一間西湖門市，遭人檢舉「招牌外推」是違建，目前已配合建管處改善拆除，但Toyz又在日前直播上透露，有考慮把西湖店收起來，原因是「擋人財路了」，同時也透露未來神速展店的計畫。
記者潘毅/綜合報導
Toyz在28日晚間直播中透露，目前拾汣茶屋西湖店仍持續營業中，但因為招牌外推被檢舉違建必須拆除，讓老闆Toyz本人認為外觀上看起來相當可悲「甚至可說影響市容」，因此團隊中也有在討論此門市是否繼續經營或換點，但還要另外找合適地點，又不想賠掉才剛裝潢的錢，目前陷入兩難考量中。
Toyz還提到，「招牌外推」的情形在雙北地區其實隨處可見，但是這次拾汣茶屋西湖店卻被台北市建管處「管得又快又多」，但他也表示這情況是有預料過的，「這證明了我們正在做對一件事情，手搖飲的低價策略確實擋到別人財路了」。
此外Toyz也透露，「拾汣茶屋」預計要在今年7月前迅速展店，除目前有的西湖店、信義區永吉店之外，將在全台各縣市多開18間分店，但實際開店時間，仍要視加盟主的培訓狀況而定。