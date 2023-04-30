NBA季後賽分析／殘酷G7！ 勇士能否克服「客場病」？美媒點名他
2022-23 NBA季後賽首輪最後一場比賽將在明天凌晨3：30分(台灣時間)登場，勇士和國王將在G7一決勝負，根據台灣運彩盤口顯示，此戰將是一場五五波、勢均力敵的對抗，國王不讓分勝，賠率1.7，略低於勇士不讓分勝的1.8。
記者廖聿偉/綜合報導
衛冕軍勇士關鍵G6無法在主場關門，戰線被拉長至G7，且本季勇士例行賽在客場戰績11勝30敗，遠不及主場的33勝8敗，能否克服「客場病」成為此戰的觀戰焦點。
G6國王攻守俱佳，不僅將勇士得分壓低至100分內，同時Malik Monk扮演奇兵，從板凳出發狂轟28分，成為贏球功臣之一，勇士在G7能否快速反應，成勝負的關鍵。
勇士Stephen Curry前一場轟下29分，Klay Thompson也進帳22分，無奈隊友完全熄火，整個板凳群、7人合計只拿下21分，成吞敗的主因。
美國媒體點名，Jordan Poole是左右G7的X因子，本季簽下大合約的Poole，在季後賽表現非常不理想，G6更猶如遊魂，全場11投2中，僅貢獻7分，整個系列賽場均也只有12.7分、2.3籃板和3.2助攻，投籃命中率低至33.8%，也讓勇士失去穩定的第三的分點，成為系列賽陷入苦戰的主因。