NBA季後賽／灰熊的「王朝」沒能建立起來　他們季後該留Brooks嗎

NBA季後賽分析／殘酷G7！　勇士能否克服「客場病」？美媒點名他

▲Stephen Curry前一場攻下29分，但他需要隊友的火力支援。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry前一場攻下29分，但他需要隊友的火力支援。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2022-23 NBA季後賽首輪最後一場比賽將在明天凌晨3：30分(台灣時間)登場，勇士和國王將在G7一決勝負，根據台灣運彩盤口顯示，此戰將是一場五五波、勢均力敵的對抗，國王不讓分勝，賠率1.7，略低於勇士不讓分勝的1.8

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛冕軍勇士關鍵G6無法在主場關門，戰線被拉長至G7，且本季勇士例行賽在客場戰績11勝30敗，遠不及主場的33勝8敗，能否克服「客場病」成為此戰的觀戰焦點

G6國王攻守俱佳，不僅將勇士得分壓低至100分內，同時Malik Monk扮演奇兵，從板凳出發狂轟28分，成為贏球功臣之一，勇士在G7能否快速反應，成勝負的關鍵。

▲Jordan Poole季後賽首輪表現低迷，被美媒點名是勇士勝負的X因子。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jordan Poole季後賽首輪表現低迷，被美媒點名是勇士勝負的X因子。（圖／美聯社／達志影像）
勇士Stephen Curry前一場轟下29分，Klay Thompson也進帳22分，無奈隊友完全熄火，整個板凳群、7人合計只拿下21分，成吞敗的主因。

美國媒體點名，Jordan Poole是左右G7的X因子，本季簽下大合約的Poole，在季後賽表現非常不理想，G6更猶如遊魂，全場11投2中，僅貢獻7分，整個系列賽場均也只有12.7分、2.3籃板和3.2助攻，投籃命中率低至33.8%，也讓勇士失去穩定的第三的分點，成為系列賽陷入苦戰的主因。

▲2023.4.30NBA季後賽戰績表。（圖／NOWnews製表）
▲2023.4.30NBA季後賽戰績表。（圖／NOWnews製表）

更多「NBA季後賽開打」相關新聞。

NBA季後賽／次輪賽程、賽況總統整　金塊G1痛宰太陽、KD落寞離場

NBA季後賽／Murray豪取34分壓KD　金塊125：107太陽、系列賽1：0

NBA季後賽／「下剋上」成顯學？　湖人創史上第六次「老七傳奇」

NBA季後賽／西區首輪賽程、賽果總統整　湖人晉級、勇士苦戰至G7

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀