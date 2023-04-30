企鵝妹環島「包掉了」！遺失設備超無奈 40分內大反轉：台灣太好
南韓實況主企鵝妹4月23日開始執行「徒步走遍台灣本島4極點」的大挑戰，這幾天在路上，企鵝妹也沿路感受台灣人的熱情及出現各種有趣的支線事件。不過昨（29）日又出現突發事件，企鵝妹從基隆走到金山區金包里的途中，身上一個包包遺失了，沒想到才過40分鐘，就有熱心粉絲迅速幫找到，並前往企鵝妹所在處歸還，讓各國網友驚嘆。
記者潘毅/綜合報導
企鵝妹昨（29）日從基隆走到金山，因為當天下雨她穿著雨衣，到了途中她在一處超商稍作休息時，才注意到身上一個小的隨身包遺失了，裡面有許多電子設備充電頭等設備，若遺失可能造成蠻大麻煩，讓企鵝妹表情有些憂愁，許多台灣網友也建議到附近派出所問看看，或是回頭路邊找找看。
最後企鵝妹決定先繼續走，抵達目的地之後再想辦法。然而再度啟程才過了不到40分鐘，企鵝妹前方突然出現一位身穿黑紅色雨衣的男子揮手，手上更拿著企鵝妹遺失的包包，之後還用Google地圖向企鵝妹分享遺失地點在哪。包包失而復得的奇蹟上演，也讓她相當驚訝，不斷向熱心粉絲道謝，更大讚「台灣人的太好了、台灣很棒」。
企鵝妹環島的驚奇際遇又一樁，也讓許多當下各國網友及台灣人在聊天室驚呼「居然能這麼快找到，太強大了」、「777777太強了」、「熱情粉絲，這效率太強了」、「英雄轉身就走，太瀟灑」。