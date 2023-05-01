3張千萬發票還沒人領！期限只剩5天了 消費「詳細時地物」一次看
去年11、12月份統一發票的最後領獎期限將在5月5日到期，但截至今（1）日卻還有3張1千萬元的特別獎幸運兒尚未出面領取，對此，財政部也再度公布中獎者消費的「時地物」，希望喚起幸運兒記憶，避免錯失獲得大獎的機會。
記者潘毅/綜合報導
財政部指出，目前111年的11、12月份統一發票，仍有3張未領的千萬特別獎，分別在桃園市龜山區大華里文化三路的「四季水果行」，花費100元買水果；第二則是在台北市「大葉高島屋」KEY COFFEE花130元買咖啡、最後則是雲林縣斗六市三平里明德北路繳台電電費274元。
此外200萬元特獎部分，也有5張發票獎項仍沒被領取，分別為新北市中和區莊敬路的「萊爾富」用95元買菸品、新北市板橋區民權路「美廉社」總花費101元、桃園市八德區介壽路二段的「中油」500元油資、桃園市平鎮區平興里壢新醫院旁「泉欣企業社壢新營業所」20元停車費、台中市清水區清水里中山路的「華得來」花50元買飲品等。
111年11、12月份統一發票中獎號碼於1月25日開出，而兌獎期限為112年2月6日至112年5月5日止，所剩不多時間，希望上述8名幸運兒能盡快出現。