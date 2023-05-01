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保全工時超長又低薪！他不解「年輕人為何搶著當」　內行曝優勢

▲保全（圖／PhotoAC）
▲保全（圖／PhotoAC）

記者潘毅/綜合報導

現在很多的社區大樓都會聘請保全或物業公司，來負責保護住戶之安全與公設維護等等。近期就有鄉民認為保全這份工作「工時長又低薪」，同時提出心中疑惑點「什麼一堆年輕人搶當保全？」而文章一出也掀起熱議，隨即有人點出「2優勢」並認為：薪水不比一般工作差。

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一位鄉民在論壇PTT上發文提到「為什麼一堆年輕人想當保全？一天工作12個小時，月薪扣勞健保後，只剩下兩萬多，算下來時薪可能只有120至130，怎麼一堆年輕人趨之若鶩跑去當？」

▲一名網友也分享自己很會念書的哥哥考上台大醫學系，雖然沒考上國考但是現在任職於豪宅保全，月薪也有將近7萬元。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲許多鄉民認為保全薪資其實不低，而從工作層面看，若到了好的社區地點，其實壓力比許多工作來得輕鬆，甚至還很適合備考生做。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
而貼文下方先是有許多人反駁薪資部分「我們社區的領35000，上班都在玩手機，很爽」、「我認識的保全都四萬起跳」、「我這邊管理員四萬三耶」、「兩萬多？那是公務機關的委外保全吧」、「現在基本都是三萬起跳欸，你哪個地方看的這麼爛」、「年輕人都做4萬保全啦，2萬是要請空氣喔」。

此外也有人從工作層面回應，認為保全的工作壓力不算高，比很多工作還舒適，「我覺得大樓的CP值比較高，可以睡覺或追劇，備考生也很適合做」、「之前有個弟弟朝九晚五，一個月三萬出頭，下班就去隔壁健身房，休假就帶女朋友出去玩，日子過得很舒服啊」、「其實地點對的話，不一定比8小社畜累啊」、「以前京華城夜班保全超爽」。

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