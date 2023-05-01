劉雨柔爆雙面女星「名字沒消音」身分超明顯！小S認了：來過節目

《鬼滅之刃 刀匠村篇》禰豆子慘輸上弦肆！會死也要救哥哥炭治郎

▲《鬼滅之刃 刀匠村篇》中，禰豆子跟炭治郎陷入絕境。（圖／鬼滅之刃Twitter）
▲《鬼滅之刃 刀匠村篇》中，禰豆子跟炭治郎陷入絕境。（圖／鬼滅之刃Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

！！！！！以下有劇情透露，慎入！！！！！
日本知名動畫《鬼滅之刃》第三季影集《鬼滅之刃 刀匠村篇》4月30日播出第4集，禰豆子為了救「不死川玄彌」，被「上弦之肆」半天狗的分身「可樂」、「積怒」踢穿身體；哥哥炭治郎為了救禰豆子，差點被「積怒」刺穿，為了救彼此的兄妹倆，最終遭到「可樂」大力搧到地面底層，死生未卜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「不死川玄彌」被「上弦之肆」半天狗的分身「哀絕」刺穿身體。（圖／鬼滅之刃Twitter）
▲「不死川玄彌」被「上弦之肆」半天狗的分身「哀絕」刺穿身體，身體卻「越殺越勇」。（圖／鬼滅之刃Twitter）
「上弦之肆」半天狗只要陷入絕境，就會將本體分成4個分身「積怒」、「可樂」、「空喜」、「哀絕」（意即：喜怒哀樂）；在第3集原以為「不死川玄彌」被「哀絕」殺死，沒想到「不死川玄彌」卻「越殺越勇」，讓「哀絕」跟「積怒」十分震驚，「不死川玄彌」就嗆聲「哀絕」說：「你想知道嗎？我的名字叫『不死川玄彌』，給我牢牢記住，這就是要殺死你的『男人的名字』！」

另一方面，炭治郎為了救「不死川玄彌」跟妹妹禰豆子，努力跟「空喜」在外戰鬥後，炭治郎終於發現分身不死以及減弱對方戰力的關鍵，他順勢利用鬼的弱點，迅速回到妹妹身邊；雖然禰豆子被「可樂」踢穿身體，仍成功擊退對方，卻被「積怒」的錫杖再次刺穿喉嚨，這一切正好被趕回刀匠村的炭治郎撞見。

炭治郎成功分割「空喜」後，準備與「積怒」對戰，「積怒」看到炭治郎則感到害怕的說：「不只『可樂』，連『空喜』都被打敗了...真令人火大，這小鬼的直覺很敏銳，很機靈的在作戰...」炭治郎雖然砍到「積怒」爭取到救妹妹的機會，最後兄妹倆仍被突如其來的「可樂」襲擊，炭治郎跟禰豆子倒地翻白眼一動也不動；此時，「上弦之伍」玉壺正式攻陷「 刀匠村」，而「戀柱」甘露寺蜜璃登場，準備解救村落與炭治郎一行人。

《鬼滅之刃 刀匠村篇》每週一上午9點在台播出，更多精彩劇情可至中華電信MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、bilibili、愛奇藝國際站、Netflix收看。

▲「戀柱」甘露寺蜜璃即將登場拯救「匠村篇」。（圖／鬼滅之刃Twitter）
▲「戀柱」甘露寺蜜璃即將登場拯救「匠村篇」。（圖／鬼滅之刃Twitter）

朴恩斌靠《非常律師禹英禑》拿走百想最大獎！台下走到台上都在哭

宋慧喬拿百想視后：涎鎮呀我好興奮！《財閥家的小兒子》他封視帝

《黑暗榮耀》林智妍拿百想女配！上台謝男友　講涎鎮呀宋慧喬笑了

《鬼滅之刃 刀匠村篇》第1位領便當？炭治郎求禰豆子：拜託先救他

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀