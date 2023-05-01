《鬼滅之刃 刀匠村篇》禰豆子慘輸上弦肆！會死也要救哥哥炭治郎

日本知名動畫《鬼滅之刃》第三季影集《鬼滅之刃 刀匠村篇》4月30日播出第4集，禰豆子為了救「不死川玄彌」，被「上弦之肆」半天狗的分身「可樂」、「積怒」踢穿身體；哥哥炭治郎為了救禰豆子，差點被「積怒」刺穿，為了救彼此的兄妹倆，最終遭到「可樂」大力搧到地面底層，死生未卜。
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另一方面，炭治郎為了救「不死川玄彌」跟妹妹禰豆子，努力跟「空喜」在外戰鬥後，炭治郎終於發現分身不死以及減弱對方戰力的關鍵，他順勢利用鬼的弱點，迅速回到妹妹身邊；雖然禰豆子被「可樂」踢穿身體，仍成功擊退對方，卻被「積怒」的錫杖再次刺穿喉嚨，這一切正好被趕回刀匠村的炭治郎撞見。
炭治郎成功分割「空喜」後，準備與「積怒」對戰，「積怒」看到炭治郎則感到害怕的說：「不只『可樂』，連『空喜』都被打敗了...真令人火大，這小鬼的直覺很敏銳，很機靈的在作戰...」炭治郎雖然砍到「積怒」爭取到救妹妹的機會，最後兄妹倆仍被突如其來的「可樂」襲擊，炭治郎跟禰豆子倒地翻白眼一動也不動；此時，「上弦之伍」玉壺正式攻陷「 刀匠村」，而「戀柱」甘露寺蜜璃登場，準備解救村落與炭治郎一行人。
《鬼滅之刃 刀匠村篇》每週一上午9點在台播出，更多精彩劇情可至中華電信MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、bilibili、愛奇藝國際站、Netflix收看。