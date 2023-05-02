獨／澎湖杏仁茶公主爆紅！本尊找到了　老公竟是前男團偶像

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近日在社群上出現不少人前往澎湖旅遊的各種遊記，其中「二崁村杏仁茶」獲得不少人賞識，有遊客特別提到杏仁茶不僅好喝，裡面有小老闆娘長得蠻可愛，還被稱為是「杏仁茶小公主」。只見照片中，一名長相甜美的年輕女生拿著杏仁茶交給客人，還面帶微笑非常親切，不少網友看了紛紛表示「上次去沒看到她耶？」、「是老闆娘女兒吧，我記得看過，長得很可愛」、「她超美的，人很親切，是老闆娘女兒」。
而《NOWnews》循線找到本人，發現該位被稱為是「杏仁茶公主」的甜美女孩就是老闆娘的女兒，同時也是女星陳俋塵（塵塵），過去曾經是《大學生了沒》班底，從節目畢業之後，在廣告、主持、歌唱領域都持續發展，本身就有不錯的人氣，老公就是前男團GTM成員溫以飛（Kenny），沒想到這次回家幫忙意外被網友捕捉。
塵塵透露，因為過去自己在台北演藝工作較為忙碌，前陣子因為生涯規劃改變，變成演藝工作跟家庭事業兩邊兼顧，現在花火節全盛時期就趕回來家裡幫忙，真的感謝大家喜歡我們家的杏仁茶。
「二崁村杏仁茶」濃醇香秘密公開！古厝外觀美炸必打卡
很多人到了澎湖總是會到「二崁聚落」逛逛，古色古香的街道真的相當好拍，來到這也不免俗要喝上一杯杏仁茶才能算來過，仔細端看「二崁杏仁茶」Google評價，破千則留言還維持4.5顆星的高分，不少人喝過形容「二崁村的杏仁茶真的很柔順，喝起來就像牛奶」、「沒喝過這樣的杏仁茶，不會有很重夜市杏仁茶那種刺鼻的味道」、「夜市的都好臭，這裡的竟然超香....」、「杏仁茶很香濃，一口氣喝了兩杯」。
塵塵透露家裡杏仁茶之所以好喝的原因，「這個杏仁茶對我來說有家的味道，因為這是我爸爸媽媽親手所製作的，爸爸曾經提過，二崁村這個地方早期很多人從事藥材買賣為主，所以根據過去豐富的經驗，會挑選出品質出最棒的杏仁，這樣手工磨製出來的杏仁茶就會像牛奶那般濃醇香」。
除此之外，這個杏仁不僅好喝，受到遊客大力讚賞的還有這個「古厝風」的建築，走進店家裡頭，會發現裡頭擺放了許多的古董、文物，拍照打卡真的十分好看，而門口著名的「二崁杏仁茶提壺」更是到當地一定要合影的地標。塵塵表示「因為爸爸有收集古董文物的習慣，當時剛好一棟民居古宅要拆除，爸爸就把那些舊材料，利用符合現代建築法規的方式來新建這種古厝，加上這些文化古物佈置在裡頭，在情境上呈現出二崁不同的文化風情！」
事業第二春！夫妻合體創業「二崁春」賣名產、紀念品
然而事實上，塵塵除了回到家幫忙杏仁茶事業之外，她與老公溫以飛其實在去年就合體創業，在自家杏仁茶古厝的旁邊開店販售名產與紀念品，不過去年因為花火節檔期已經過去，其實屬於試營運的狀態，今年迎來花火節全盛時期，可以說是正式上線，不少客人都對這家新店感到新鮮，不過由於夫妻倆還是有演藝工作，每個月必須在台北以及澎湖往返，實在有些辛苦。
塵塵笑說「二崁春店裡的大小事通常都是老公在處理，嚴格來說他才是真的老闆」，而對於當初為何想到要在老婆家鄉賣名產，溫以飛接受採訪表示「因為跟太太在三年前曾經有拍攝想透過各種打工買房的企劃，第一集就是實驗在澎湖二崁賣冰能賺多少，沒想到效果相當好，也愛上與客人互動的感覺，所以去年才著手規劃成立『二崁春』，雖然影片企劃沒有執行，但是買房的心願沒有放棄過」。
對於現在演藝事業是否已經先擺一旁，溫以飛則說「演藝工作也沒有停擺，近期也即將發行兩首搭劇的單曲，也希望大家能多多支持」不過話鋒一轉他也分享自己做生意時，有長輩顧客看到他說「老闆你長很帥捏！很適合當明星」讓他當下哭笑不得，不知道該如何回應。