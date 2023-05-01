小黃司機罵後車「三字經」！暴怒內幕曝光 視網膜讚：帶來希望了
日前台灣交通亂象被外國冠上「行人地獄」之名，路上的行車狀況也被格外放大關注。今（1）日YouTuber視網膜，就目睹小黃司機飆罵後方車輛三字經「叭X小！」，但完整內幕曝光卻讓眾多台灣網友大讚「有希望了」。
記者潘毅/綜合報導
視網膜在臉書講述完整事發經過，「剛剛在南京西路要右轉承德路，我前面有一輛計程車和一輛小客車，雖然已經亮起綠燈，但過馬路的行人很多，所以計程車司機停了下來。」
結果此時後方一輛小客車對著停下的計程車按喇叭「短按2聲之後還接長按1聲」，小黃司機禮讓完行人之後，也搖下車窗對按喇叭的駕駛大吼「讓人啦！叭X小！」，開車在後方目睹一切的視網膜也大讚「不知道為什麼那聲音聽起來特別悅耳，彷彿帶來了希望」。
小黃司機不但禮讓行人，還機會教育其他駕駛的過程也引發迴響，藝人炎亞綸大讚「計程車這回勝」，謝和弦則幽默回「當行人塑膠做的喔，哈們」，而這群人董仔也喊「好爽」；此外也有許多台灣網友表示「都不知道未禮讓行人，已經加強取締了嗎？給小黃司機一個讚」、「我會讓小客車先走，然後感謝他貢獻國庫」、「台灣開始有點希望了」、「按喇叭的一定還沒被罰過6000」。