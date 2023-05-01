謝忻提早5分鐘登百岳！脫隊失聯90分鐘 害慘山友「下跪」道歉
向來熱愛戶外運動藝人謝忻，日前與卞慶華、田舞陽、黃沐妍、朱宇謀（Wish）一行人挑戰台灣百岳之一的鈴鳴山，謝忻因為與其他2名同伴提前5分鐘登山，不熟悉路線鬧出迷路失聯的危機，造成原隊伍的同伴驚慌失措、四處尋人。對此，謝忻事後也在IG上「下跪」道歉。
記者黃雅琪/綜合報導
謝忻被媒體爆出登百岳鈴鳴山一度失聯事件，隨後也在IG限時動態上發文道歉，照片中的謝忻低著頭沒有露臉，靠著一旁的石頭「下跪」表示歉意：「對不起我的山友們！」一起登山的藝人田舞陽，日前也發文分享這段驚險旅程：「3位山友自己先走結果迷路了，害整個團好緊張，連空拍機都拿來飛找他們！好險沒事～拜託大家爬山學習怎麼用GPS地圖！」謝忻也在底下留言道歉：「我對不起大家。」
另一名藝人黃沐妍，則是發文還原驚險過程：「這次爬山多了小插曲，有同伴，為了提前5分鐘開爬閂山，走錯了路，傳了迷路圖文，就消失了⋯」黃沐妍提到，她與其他人四處尋找失蹤同伴，在山裡吶喊找人、狂打電話，還出動空拍機拍攝山頭尋人，整整失聯90分鐘後，大家在三角點碰頭才知道：「失蹤團中隊友聽到了我們的聲音，帶錯路的朋友卻持續讓音響調很大聲，完全無視我們的吼叫。」