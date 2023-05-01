中職／不只吳哲源！中職還有25位球員薪資談不攏

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運動員因為工作性質特殊被排除適用勞基法，但職棒球員仍是受領薪水的廣義勞工，和所屬球團簽訂的契約在本質上仍是＃勞動契約。勞動契約又可依照是否為臨時或短期的工作，分成短期的「定期勞動契約」和具持續性的「不定期勞動契約」。
過去聯盟創設了一個「不定存續契約」的說法，主張球團只要在契約期滿時向球員為更新之表示，不管球團有沒有向球員報價，也不論雙方對續約條件有沒有達成合意，契約就必須延續。
2016 年底保留球員制度上路，或許立意良善，但在規範簡陋、欠缺周延配套的情況下，實務上反而衍生更多問題。＃球團依然可以單方面保留球員，＃但球員卻無法主張相對應的權益，這也就是為什麼球季開始但薪水還沒談完的狀況層出不窮。
對於實務上的談約亂象，職棒工會主張：
一、保留名單提出前交換續約條件：
本會認為，更新契約代表的不只是提出續約的意願，＃球團還應該對球員提出具體的報價。為了解決實務上球團消極不與球員談約的現象，本會主張在保留名單公告前，球團就應該與欲保留的選手針對續約條件交換至少一次意見，了解彼此的條件差距。
二、談約逾一定期限自動進入仲裁程序：
只要過了仲裁申請的時間，球團和球員都無法再申請仲裁，談約進度可能被不斷推遲，使仲裁制度欲達成的效果大打折扣。在薪資懸而未決的情況下，球員仍需持續參與球隊運作，如果在這段時間受傷，也將連帶影響球員談薪的籌碼；不僅和職業運動談約的精神不符，對球員來說也未盡公允。有鑒於此，本會主張若球團未於 1 月 15 日前向聯盟繳交該年度由雙方談妥並合意簽署之契約，則應自動進入薪資仲裁程序，球團和球員除了繼續磋商外，也能開始為仲裁庭作準備。
三、完善薪資仲裁程序：
本會也認為，目前薪資仲裁制度仍有許多未盡完善之處，如申請程序並未明文化、仲裁辦法內並未載明薪資仲裁應考量及不應考量的因素，使得球團及球員無所適從，仲裁的結果也較難讓人信服。
本會呼籲聯盟及各球團應該正視目前談約進度嚴重推遲的問題，對照我國現況借鏡他國職棒制度的優點，修正聯盟規章及球員制式契約的相關規定，本會也會以此作為提出團體協商的主要方向，改善契約更新過程中的各種爭議。