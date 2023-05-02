企鵝妹環台突破200公里！直播被質疑「太小」 竟懂用1句台語回擊
知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）從23日開始徒步環台之旅，首日從宜蘭出發，徒步8天終於在昨（1）日抵達台北市北投區，令不少粉絲相當佩服。其中，就有人發現語言能力頗佳的企鵝妹似乎在這趟旅程中學到台語，因某次有網友疑似在直播聊天室中質疑她「胸部太小」，企鵝妹看到後竟直接用道地的閩南語反擊了。
記者李惠婷/綜合報導
企鵝妹徒步環台的第四天便走破100公里抵達九份，到了挑戰的第8天，她終於達成徒步200公里的成就，從宜蘭成功走到台北市北投區。昨（1）日企鵝妹途經淡水時大方接受《NOWnews今日新聞》訪問，向鏡頭展示台灣粉絲贈送的禮物，除了水、遮陽工具等實用小物，還有一面寫著「企鵝妹環島趣」的手作旗子，令其倍感貼心。
值得一提的是，企鵝妹在語言能力上頗具天賦，英文、韓文和中文都非常不錯。就有人發現，她在環台第四天挑戰時曾在路邊稍作休息，直播鏡頭稍微掃過上半身，這時有網友在聊天室用中文說「小」，疑似在指其上圍，這番話立刻引起企鵝妹的注意，她首先用英文回應「你剛說小嗎？你說我的胸部小嗎？你的GG才小」，接著竟用台語回嗆「小三小！」
這小小的插曲為不少粉絲帶來深刻的印象，回覆「哈哈哈外國人罵這個，我覺得好笑」、「親切的反擊」、「不是胸部小，是三小 XD」、「有印象，聊天室亂嘴她會生氣」。