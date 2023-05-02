滴妹飲料店遭唱衰！阿滴記仇鄉民3年 他「偷改原文」尷尬抓包
YouTuber滴妹在2020年5月宣布創立手搖飲品牌「再睡五分鐘」，擁有高人氣的她，在當時候開幕之後就獲得不少粉絲的支持，近幾年店址更是遍及各縣市，還與超商合作聯名推出商品，都備受好評。然而哥哥阿滴卻相當介意三年前滴妹飲料店開幕時，被一位鄉民唱衰表示「肯定五年內會倒閉」，沒想到當年文章挖出之後，卻尷尬發現該鄉民已經偷偷改了原文，引起網友討論。
記者張嘉哲/綜合報導
時間軸拉回2020年5月，當時滴妹的「再睡五分鐘」盛大開幕，成為社群話題之一，結果就有鄉民在PTT貼文指出「我打賭滴妹的飲料店絕對撐不了五年，到時候要不是轉讓就是直接倒閉，完全看不出產品的優勢」貼文甚至還放話「如果輸了就要捐當年度5月的月薪，給那時風評好的社福團體」。
對此，阿滴日前在推特發文表示，自己都一直還記得這位鄉民的帳號，「今年5月就是我們三週年，全台開了12家店，我還記得這位鄉民的PTT帳號，還剩兩年就可以請他捐款了耶！」不少網友紛紛笑稱「當時超多人看衰的，一堆人在那邊說一定開不久，會不會2年後那個人的帳號直接找不到」、「笑死，那希望他薪水有調高，整天在網路嘴砲」、「沒想到阿滴還記得你吧！出來面對！」
然而，還有網友找到該篇原文，結果卻發現該位鄉民還偷改文章被抓包，原本在原文說「如果輸了就要捐當年度5月的月薪，給那時風評好的社福團體」，結果現在文章已經將該句話刪除，讓不少人傻眼表示「有備份也賴不掉吧哈哈，自己出來面對」、「還偷改文章被抓包....真的糗死」。