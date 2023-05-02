越來越少人在喝牛奶？超市「整排快過期」他驚呆 眾揭2關鍵
牛奶可以說是我們日常生活當中常會喝到的飲品，就算不特別去買鮮奶，在手搖店點飲料也能夠多少都喝到一些。然而，近日卻有網友去逛超市時，意外發現架上的牛奶乏人問津，仔細看日期都不太優質，討論為何都沒有人要買牛奶，貼文引起熱議，不少人點破關鍵問題。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「滿滿的牛奶日期也不好，好像都沒人要買，怎麼會這樣？」只見貼出的照片，最底下家庭號的牛奶庫存還剩下非常多，即便都已經黏貼兩罐紙盒裝的牛奶在上頭，還是沒辦法吸引消費者購買，且多個品牌都是如此。
貼文一出，不少網友紛紛回應「太貴了，我很久沒買罐裝牛奶了」、「台灣的牛奶真的是有點貴.....」、「有陣子太貴乾脆戒奶，後來發現身體發炎反應減少，皮膚也變好就乾脆都不喝了」、「鮮奶這麼貴誰要買啊，不喝牛奶又不會死」、「戒奶皮膚瞬間好起來，反正牛奶不喝不會怎樣啦」、「好奇為何不在即期前半價出售，寧願當肥料」、「我每次去超市也都看到剩一堆，我家是沒在喝，太貴了」。
而綜合網友意見，除了少喝牛奶讓皮膚減少痘痘、發炎反應外，最直觀就是台灣鮮奶售價「太貴」，根據全球資料庫網站「Numbeo」調查世界各地一公升牛奶價格，冠軍是每公升3.47美元（約新台幣96元）的黎巴嫩，第二名則是每公升3.36美元（約新台幣93.21元）的台灣，顯然在這萬物都漲價的時代，較為昂貴的牛奶也不在許多人日常需求的清單中了。