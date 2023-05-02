德州鮮切牛排推「財腹救星餐」！牛排＋飯菜499元 母親節送鑽石
萬物齊漲的年代，沾美西餐廳昨（1）日宣布再漲100元，抗通膨省荷包必知超值優惠，Texas Roadhouse德州鮮切牛排超值開賣「財腹救星」餐，牛排＋飯菜才499元；母親節套餐滿2000元就送珍珠耳環、再抽鑽石項鍊。
記者蕭涵云/綜合報導
Texas Roadhouse德州鮮切牛排即日起至5/8限定開賣「財腹救星」餐，三款500元有找的排餐，有飯有菜通通只要499元，包括煙燻慢烤牛、碳燒脆皮豬、牧場辣味雞都能划算開吃。另外牛排控還有火烤德州牛排8oz. 超值價729元、肋眼牛排12oz. 超值價1,249元可以選。
提醒大家，此優惠內用、外帶皆適用，內用需酌收10%服務費；而且平日、假日都適用；可與開展VIP同時使用，但不得與其他行銷活動併用。
適逢母親節，Texas Roadhouse德州鮮切牛排與ALUXE 亞立詩合作，於即日起至5/15，推出雙人/四人套餐犒賞媽咪。凡點購母親節套餐，消費滿2000元贈珍珠耳環（價值2,800元）兌換券、及鑽石項鍊（價值12,000元）抽獎券乙張，滿4,000元即贈兩張，每桌最多兩張。數量有限，送完為止。
另外，將頂級肉品以超值價格回饋給消費者的燒肉名店「燒肉中山」；還跨足零售市場打造以活體海鮮為賣點的體驗型餐廳超市「四行倉庫」。今年雙品牌共同打造「燒肉中山 x 四行倉庫聯名套餐」，可大啖A5日本和牛、日本海膽、鮭魚卵、鮮活龍蝦、活體鮑魚等豪華食材的急救便當「財富自由海鮮丼」，明5/3起於燒肉中山台中大墩店限定供應。