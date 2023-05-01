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沾美今起再漲100元！牛排、海鮮吃到飽1100元　鐵粉「一樣支持」

▲沾美今5/1起再漲100元！牛排、海鮮吃到飽1100元，鐵粉力挺「一樣支持」。（圖／讀者王小姐提供）
▲沾美今5/1起再漲100元！牛排、海鮮吃到飽1100元，鐵粉力挺「一樣支持」。（圖／讀者王小姐提供）

記者蕭涵云/綜合報導

老牌沾美西餐廳中午歐式自助餐Buffet再度漲價100元，今（1）日爐烤牛排、海鮮、生魚片吃到飽要價1100元，雖有網友點出「以前是630」元吃起，仍受不少粉絲力挺「還是很佛啊」、「合理！」、「排餐真的有夠好吃」、「一樣支持」。

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位於台北市仁愛路圓環的沾美西餐廳，繼去年漲價後，日前再度宣布將自5/1起，由1000元調整為1100元，以反應成本。並聲明「近年因物價波動紛亂，漲幅難以控制」，將同步於「5月1日起暫停販售自助餐券」，並於明年起將改以餐券面額抵用消費金額。

▲沾美堪稱是台灣最早供應Buffet自助餐形式的西餐廳。（圖／讀者王小姐提供）
▲沾美堪稱是台灣最早供應Buffet自助餐形式的西餐廳。（圖／讀者王小姐提供）
業者並強調「近年因物價波動紛亂，漲幅難以控制」，將同步於「5月1日起暫停販售自助餐券」。表示為維護消費者權益，即日起至112年12月31日前，自助餐券皆維持現行使用方式。但自113年1月1日起，「改以餐券面額抵用消費金額」，不過可同享原免10%服務費之優惠。

沾美西餐廳於晚上正式西餐料理前，中午提供歐式自助餐Buffet吃到飽，包括冷盤前菜沙拉、生魚片壽司、熱菜、海鮮、爐烤牛排到甜點，都可以無限量享用，在饕客心中佔有一席之地，用餐時間常常一位難求。

▲沾美西餐廳宣布，中午歐式自助餐Buffet吃到飽，5/1起調漲為1100元。（圖／翻攝自沾美西餐廳FB）
▲沾美西餐廳宣布，中午歐式自助餐Buffet吃到飽，5/1起調漲為1100元。（圖／翻攝自沾美西餐廳FB）
▲沾美西餐廳5月1日起，還將同步暫停販售自助餐券。（圖／翻攝自沾美西餐廳FB）
▲沾美西餐廳5月1日起，還將同步暫停販售自助餐券。（圖／翻攝自沾美西餐廳FB）

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