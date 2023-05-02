公務員不好當了？他曝修法後「加班現況」太荒唐：根本做功德
公務人員以薪資穩定及福利優良的特性吸引每年上萬人爭搶報考。立法院去（2022）年修正《公務員服務法》，規定每天加班時數不得超過4小時，雖立意良好，可實際上工作通常是責任制，此法反而使必須加班而多出的時數無法上報，就有公務員上網抱怨「根本是在作功德」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於Dcard發文，表示前陣子針對公務人員的服勤規定修法，一天加班至多4小時，立法精神是希望減少人員加班時間，可實務上卻讓原PO非常無奈。因為工作是責任制，儘管服務法如此規定，公務員們還是得加班完成工作，而那些超出4小時的時數便因此無法上報，「都是奉獻給國家，真的就是在做功德」。
原PO無奈表示，公務人員不得組工會、不得協商、不得罷工，沒有勞工基本的三大權益保障，所以希望立法委員能夠重視這個訊息，也希望訂定這個法規的主管機關可以重新審慎考慮修正法規，或者應該審慎管控是否有隱匿加班的事件。
不少同為公務員的網友抱怨「加班還必須要在三天內登入系統，沒登直接沒收，真的可悲」、「有的地方值班12小時後強制休息還要倒貼自己的假呢」、「管制加班費沒有管制加班」，有人則建議「那就不加班，準時下班啊」、「真的別太累，留一點東西明天再做，不要一直加班」。