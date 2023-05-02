企鵝妹遭好市多員工驅趕！粉絲怒灌1星負評：準備退會員
知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）來台徒步環台之旅，昨（23）日從淡水走到北投區，並計劃到Costco北投店熟食區解決晚餐，不料先是因為路線複雜，無法順利抵達目的地，後又因為在好市多內直播遭到員工制止，讓粉絲怒刷Costco北投店一星負評。
記者鍾怡婷/綜合報導
昨（23）日企鵝妹計畫徒步到Costco北投店，不料因為路線複雜走錯地下道，跑到陰暗無人煙的巷弄，讓觀看直播的粉絲相當擔心，幸好後來遇到好心民眾，一路指引企鵝妹抵達目的地，當她在好市多熟食區購買Pizza、可樂剛坐下，立即被店員告知無法在店內直播、錄影，於是只好拿著餐點到停車場用餐。
雖然事後她也在直播中理性解釋，全世界的Costco都規定不能在店內錄影、拍攝，並不是北投分店特意為難，但仍有粉絲跑到北投店Costco怒刷1星負評，「竟然不讓可愛的企鵝妹續杯，拒買」、「觀感不良，企鵝妹是知名人物不是你們同業競爭者或一般顧客，請改進」、「觀感不佳，買東西了才告知，人家都還沒續杯ㄟ，搞啥？」、「都買披薩了不給在裡面坐著吃完是怎樣，不能直播你可以等他吃完再請她出去很難? 下禮拜準備退會員 」。
但也有理性粉絲5星好評幫補血，「這邊員工態度很好，告知不能進行直播拍攝時，態度和善」、「幫補血 規定就是如此好嗎？」、「先幫補血，X宅預備出征（好市多全世界的門市都是不能錄影的）」、「幫補血，為了他好就別留一星吧，讓大家知道企鵝妹粉絲是理性的」。