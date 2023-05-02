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沒破百萬YouTuber誰最強？眾推「黑馬3人」　她合作Joeman被讚爆

▲陪沈團的沈姨近日上Joeman的滷肉飯對決，主持表現備受好評，也是網友大推的YTR。（圖/YT@Joeman）
▲陪沈團的沈姨近日上Joeman的滷肉飯對決，主持表現備受好評，也是網友大推的YTR。（圖/YT@Joeman）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣的YouTuber類型相當繁多，直到現在也仍然一直都有新的創作者持續加入，不過一些前輩的影片看久了，總是也會想看點新的東西。近日，就為網友討論「大家可以推薦一下沒有破百萬的創作者嗎？」貼文引起廣大討論，不少網友紛紛點名三組人馬，表示「頻道優質值得觀看」。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「可能就像很多人說的，現在台灣百萬以上或接近百萬訂閱的創作者，他們的影片內容已經不太吸引我了，時常看不到2分鐘就直接關掉，充斥著疲乏感及滿滿業配， 慢慢退追許多大YT頻道，現在幾乎都只拿來聽歌，大家能否推薦還沒破百萬或小眾冷門的YT頻道」。

▲好味小姐。（圖／翻攝好味小姐IG）
▲好味小姐的頻道被不少網友推薦。（圖／翻攝好味小姐IG）
貼文一出，不少網友紛紛回應「最推好味小姐，還會跟粉絲互動」、「陪沈團超讚喔！沈姨超可愛的」、「大推陪沈團！一群阿姨吃小吃給你看，有夠好笑」、「美食的話推薦陪沈團，超有自己的風格超讚」、「推薦『就是嘟丟笑欸』」、「就是嘟丟笑欸啊，超好笑，笑欸不紅天理難容」、「真的最最最愛的YTR，每個禮拜快樂泉源」、「我真的愛死陪沈團，真的好好看，姨味我最愛」、「好味小姐互動觀看數超高，黏著度高到不行，很優質的頻道」。

綜合網友意見，最多人推薦的前幾名包括「好味小姐腦波弱」，頻道訂閱數41.3萬，然而仔細看頻道中許多影片觀看數，竟然都超越自己的訂閱數，顯見人氣之高；而「陪沈團」訂閱數則為25.9萬，是一個以試吃美食、旅遊Vlog的頻道，頻道主人「沈姨」自然不做作的模樣廣受好評，最近剛上Joeman「滷肉飯對決」系列，超強主持功力被網友大讚圈粉；最後則是「就是嘟丟笑欸啊」，頻道訂閱9.77萬，以日常生活風格的影片為主，人來瘋的題材自然寫實，深受不少網友喜愛。

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▲頻道「就是嘟丟笑欸」主打生活風格影片，超寫實自然深受網友喜愛。（圖/YT@就是嘟丟笑欸）
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▲陪沈團的沈（中間）與夥伴小劉（左）、豚（右）吃遍台灣各大小吃，精闢講解引網友大讚！（圖/YT@陪沈團）

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