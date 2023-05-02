吃一口嚇到！好市多德國豬腳「有怪味」 內行曝原因：正常的
好市多熟食一直備受推崇，近日就有網友分享自己購入了該店的德國豬腳，部分人認為肉嫩且香，非常美味，不過另一派卻指出此款肉品有股濃厚的「怪味」，引發討論，而不少內行網友就在留言區說明，其實該產品並非使用台灣豬肉，所以才會有歐美豬特有的騷味。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己幾年前曾在餐廳吃到美味的德國豬腳，自此難以忘懷，可在普通賣場很少看到現成品，而近日終於發現好市多有賣，詢問路人後得知口感是「皮很脆、肉很嫩，也很香」，於是立刻搬了一盒回家嘗鮮。
可該款產品評價兩極，部分人認為好吃「還不錯吃⋯我是用氣炸加熱，外脆內嫩的」、「這個真好吃，都回購好幾次啦（可以加入高麗菜炒）」、「自己烤到脆可以從60分加到90分」、「記得肉切下來，骨頭還可以燉湯！」，另一派卻指出「有一股臭味…上次吃了…只能默默的推給隔壁的吃」、「我吃過一次，總覺得有一股尿味，有人這麼覺得？」、「我覺得豬腥味很重」。
關於該款德國豬腳為何豬腥味濃厚，有網友解釋是因為此款選用的是荷蘭、加拿大豬肉，「這個不是台灣豬，是進口豬，所以味道會……」、「如果不在意歐美豬特有的豬騷味那沒問題」。