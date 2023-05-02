NBA季後賽／「大鬍子」Harden生涯第10次40分+ 再創1特殊紀錄
NBA費城76人明星中鋒Joel Embiid今（2）日缺席季後賽次輪G1，但「大鬍子」James Harden兌現贏球承諾，以5成命中率投進7個三分球，全場轟下45分，率領76人隊以119：115擊敗塞爾提克，系列賽取得1：0領先。Harden生涯第10次攻下超過40分，現役僅次於LeBron James的28次和Kevin Durant的14次；而Harden前一次在季後賽攻下45分已是2015年5月26日，當時他還身穿火箭戰袍，相隔了7年又341天，是NBA史上在季後賽個人兩次轟破45分相隔最久的一次。
記者廖聿偉/綜合報導
James Harden此役一肩扛起全隊的攻擊重任，首節10投7中，攻下16分，也宣告此役將上演飆分秀；而末節8.4秒，他投進本場的第45分，也是致勝三分彈，成為贏球功臣。
談到今天的火燙表現，Harden回應，「我並沒有進入神的領域，但此役感覺的確非常好；Embiid缺陣，我們必須有人跳出來取分，全隊都很團結。」
前一輪系列賽，James Harden表現平平，對上籃網4場比賽，場均17.3分，命中率僅34.3%，但此役他狂飆45分，而上一次在季後賽轟破40分，也是對陣綠衫軍，他在2021年首輪季後賽G3，在客場攻下41分。
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