NBA季後賽／次輪賽程、賽況總統整 金塊G1痛宰太陽、KD落寞離場
2022-23 NBA季後賽次輪G1由金塊、太陽揭開序曲，戰況意外一面倒向地主軍，金塊先發五虎得分全部達雙位數，其中Nikola Jokic攻下24分、19籃板和5助攻，Jamal Murray單場6個三分球，豪取34分，終場金塊122：100擊潰太陽，系列賽取得1：0領先。Kevin Durant單場攻下29分，無奈球隊遭打爆，只能落寞離場。📌完整賽稿點此
運動中心/綜合報導
🟡分析／太陽G1為何慘敗?
東區季後賽次輪則在明凌晨登場，首輪上演「老八傳奇」的熱火明凌晨1點(台灣時間)將在客場對決尼克；另一對戰組合塞爾提克和七六人，將在5月2日AM7：00上演。
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西區則還有一個對戰組合尚未出爐，勇士和國王鏖戰至G7才能分勝負，晉級者將碰上西區第七種子湖人。📌西區首輪完整賽況、分析點此
🟡西區次輪季後賽
🔴(1)金塊 1：0太陽(4)
G1：金塊勝125：107 賽事報導
🔴(?)勇士／國王 0：0湖人(7)
🟡東區次輪季後賽
🔴(4)尼克 0：0熱火(8)
G1：5/1 AM 1:00
🔴(2)塞爾提克 0：0七六人(3)
G1：5/2 AM 7:30