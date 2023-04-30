NBA季後賽／西區首輪賽程、賽果總統整　湖人晉級、勇士苦戰至G7

NBA季後賽／次輪賽程、賽況總統整　金塊G1痛宰太陽、KD落寞離場

▲2023.4.30NBA季後賽戰績表。（圖／NOWnews製表）
▲2023.4.30NBA季後賽戰績表。（圖／NOWnews製表）

運動中心/綜合報導

2022-23 NBA季後賽次輪G1由金塊、太陽揭開序曲，戰況意外一面倒向地主軍，金塊先發五虎得分全部達雙位數，其中Nikola Jokic攻下24分、19籃板和5助攻，Jamal Murray單場6個三分球，豪取34分，終場金塊122：100擊潰太陽，系列賽取得1：0領先。Kevin Durant單場攻下29分，無奈球隊遭打爆，只能落寞離場。📌完整賽稿點此

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🟡分析／太陽G1為何慘敗?

▲Jamal Murray大發神威，率領金塊在主場擊敗太陽，系列賽取得1：0領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jamal Murray大發神威，率領金塊在主場擊敗太陽，系列賽取得1：0領先。（圖／美聯社／達志影像）
東區季後賽次輪則在明凌晨登場，首輪上演「老八傳奇」的熱火明凌晨1點(台灣時間)將在客場對決尼克；另一對戰組合塞爾提克和七六人，將在5月2日AM7：00上演。

🟡Embiid右膝感到很疼痛恐缺席G1、G2

西區則還有一個對戰組合尚未出爐，勇士和國王鏖戰至G7才能分勝負，晉級者將碰上西區第七種子湖人。📌西區首輪完整賽況、分析點此

▲國王Malik Monk扮演奇兵，替補上陣轟下28分，幫助國王118：99擊敗勇士，雙方將在G7分高下。（圖／美聯社／達志影像）
▲國王Malik Monk扮演奇兵，替補上陣轟下28分，幫助國王118：99擊敗勇士，雙方將在G7分高下。（圖／美聯社／達志影像）
🟡西區次輪季後賽

🔴(1)金塊 1：0太陽(4)

G1：金塊勝125：107 賽事報導

🔴(?)勇士／國王 0：0湖人(7)

🟡東區次輪季後賽

🔴(4)尼克 0：0熱火(8)

G1：5/1 AM 1:00

🔴(2)塞爾提克 0：0七六人(3)

G1：5/2 AM 7:30

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