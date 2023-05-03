NBA季後賽／AD狂轟30分、23籃板　湖人117：112勝勇士

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上半場雙方形成截然不同的進攻模式，湖人強攻禁區，勇士用外線砲火回擊；半場勇士三分球出手30次命中13球，湖人則是8投1中，但湖人半場禁區得分32分，獲得17次罰球命中16球，遠優於勇士禁區得分12，且僅獲得3次罰球機會。
開賽勇士拉出10：2的攻勢，但已經是全場領先最大的一刻，湖人暫停後甦醒，首節勇士31：29小幅領先；次節戰況膠著，雙方多次互換領先，湖人Anthony Davis發飆，上半場10投9中，狂轟23分、11籃板，紫金大軍逆轉戰局，上半場65：64領先。
Stephen Curry 首節就攻下10分，但次節熄火，4投0中，得分未開張，所幸Jordan Poole甦醒，次節投進4個三分球，攻下13分。
湖人在第三節找回外線手感，Austin Reaves連續兩個三分彈，LeBron James也開張，一波13：3的猛攻，將分差拉開到雙位數，前三節打完，湖人96：88取得雙位數領先。
本場專門伺候Curry 的湖人大鎖Jarred Vanderbilt，也加入進攻行列，連得5分，加上LeBron James外線也開火，湖人在終場前約6分鐘，領先已達到14分。
湖人突然進攻當機，超過4分鐘沒得分，勇士拉出一波14：0的猛攻，驚奇扳平戰局。湖人D'Angelo Russell在1分24秒進球，終結得分荒，也是致勝球；勇士Jordan Poole終場前9.1秒三分球出手沒進，無緣逆轉勝。
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