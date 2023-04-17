NBA季後賽／西區首輪賽果、分析總統整　湖人G1客場獵熊

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鳳凰城太陽在主場迎戰洛杉磯快艇，雙方進行首輪季後賽G1的對決，兩隊激戰到末節最後一刻，Kawhi Leonard三分球連進、加上Russell Westbrook讀秒時刻的關鍵籃板和防守，讓快艇終場以115:110取勝，系列賽1-0領先。完整賽稿點此
西區龍頭丹佛金塊在主場對戰明尼蘇達灰狼，這場比賽的結果十分懸殊，金塊展現分區第一的實力，終場以109:80大勝對手，系列賽以1-0領先。金塊當家中鋒Nikola Jokic今天上場28分鐘，12投6中，輕鬆拿到13分14籃板6助攻；主控Murray全場22投9中，得到24分8助攻8籃板。完整賽稿點此
衛冕軍金州勇士在G1前往客場挑戰沙加緬度國王，兩隊多次互換領先，激戰到末節最後一刻，隨著Stephen Curry的追平三分沒進，終場國王以126:123贏球，系列賽取得1-0領先。完整賽稿點此
🟡西區首輪季後賽
🔴(1)金塊 1：0灰狼(8)
G1：金塊勝109：80 賽事報導
🔴(2)灰熊 0：1湖人(7)
G1：湖人勝128：112 賽事報導
🔴(3)國王 1：0 勇士(6)
G1：國王勝126：123 賽事報導
🔴(4)太陽 0：1快艇(5)
G1：快艇勝115：110 賽事報導
📌東區完整賽況點此