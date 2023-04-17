NBA季後賽／八村壘爆砍29分！湖人首戰128:112勝灰熊　Morant傷退

NBA季後賽／西區首輪賽果、分析總統整　湖人G1客場獵熊

▲勇士超級球星Stephen Curry出手投籃，國王球員上前試圖封阻，最終衛冕軍勇士吞敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士超級球星Stephen Curry出手投籃，國王球員上前試圖封阻，最終衛冕軍勇士吞敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2022-23球季NBA季後賽開打，各隊都已完成G1，幾家歡樂幾家愁，其中西區冷門不少，衛冕軍勇士和奪冠呼聲極高的太陽，都在首場比賽中箭落馬，反而是第七種子湖人，延續附加賽突圍的氣勢，在客場取勝。另外，第一種子金塊，則大勝灰狼開胡，以下是首輪季後賽G1賽況整理。

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▲湖人前鋒八村壘命中5顆三分球、砍下29分，成為獲勝第一功臣。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人前鋒八村壘命中5顆三分球、砍下29分，成為獲勝第一功臣。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯湖人和曼菲斯灰熊的首輪季後賽G1，湖人前鋒八村壘大爆發，命中5顆三分球、砍下29分，加上灰熊主將Ja Morant傷退，終場湖人以128:112擊敗對手，系列賽1-0領先。完整賽稿點此

▲Kawhi Leonard帶隊取勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kawhi Leonard帶隊取勝。（圖／美聯社／達志影像）
鳳凰城太陽在主場迎戰洛杉磯快艇，雙方進行首輪季後賽G1的對決，兩隊激戰到末節最後一刻，Kawhi Leonard三分球連進、加上Russell Westbrook讀秒時刻的關鍵籃板和防守，讓快艇終場以115:110取勝，系列賽1-0領先。完整賽稿點此

▲Nikola Jokic背框單打Karl-Anthony Towns。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic背框單打Karl-Anthony Towns。（圖／美聯社／達志影像）
西區龍頭丹佛金塊在主場對戰明尼蘇達灰狼，這場比賽的結果十分懸殊，金塊展現分區第一的實力，終場以109:80大勝對手，系列賽以1-0領先。金塊當家中鋒Nikola Jokic今天上場28分鐘，12投6中，輕鬆拿到13分14籃板6助攻；主控Murray全場22投9中，得到24分8助攻8籃板。完整賽稿點此

▲勇士球星Stephen Curry面對國王後衛De'Aaron Fox的防手。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士球星Stephen Curry面對國王後衛De'Aaron Fox的防手。（圖／美聯社／達志影像）
衛冕軍金州勇士在G1前往客場挑戰沙加緬度國王，兩隊多次互換領先，激戰到末節最後一刻，隨著Stephen Curry的追平三分沒進，終場國王以126:123贏球，系列賽取得1-0領先。完整賽稿點此



🟡西區首輪季後賽

🔴(1)金塊 1：0灰狼(8)

G1：金塊勝109：80  賽事報導

🔴(2)灰熊 0：1湖人(7)

G1：湖人勝128：112  賽事報導

🔴(3)國王 1：0 勇士(6)

G1：國王勝126：123  賽事報導

🔴(4)太陽 0：1快艇(5)

G1：快艇勝115：110  賽事報導


📌東區完整賽況點此

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