NBA季後賽／西區首輪賽程、分析、賽果總統整　勇士G3扳回一城

NBA季後賽／Looney關鍵戰狂抓20籃板　國王主帥坦言「搶不贏」

▲勇士中鋒Kevon Looney在比賽中搶下20籃板。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士中鋒Kevon Looney在比賽中搶下20籃板。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

金州勇士今(21)日以114:97在主場贏球，系列賽扳回一城，除了攻下36分的球星Stephen Curry之外，得到20籃板——其中有9個進攻籃板——9助攻的中鋒Kevon Looney也是重要功臣。

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賽後受訪時，勇士總教練Steve Kerr表示，球隊在這個系列賽的防守一直做得很棒，只是沒能抓下籃板，沒有控制好球權；加上失誤太多，讓對手靠攻防轉換得了很多分數，所以未能取得好成績。

「所以今晚的重點是，保護好籃板。今晚我們的球員在半場防守方面做得很棒，對比賽投入了很多能量，最終這也輻射到了進攻端，在轉換中得到很多分數，並在下半場爆發。但歸根結柢，贏球是因為我們保護好了籃板。」Kerr如此說道。

關於Draymond Green被禁賽，Kerr坦言球隊當下很震驚，只是他認為沒有必要繼續在這上面糾結，既然聯盟做出了決定，他們就是向前看，繼續為下一場比賽做好準備。

賽前Kerr表示球隊要打快、但不要著急，今天這場比賽勇士眾將做得很不錯，賽後他強調與其說是有打出想要的節奏，不如說是在決策上更好了，「在比賽早期我們有一些瘋狂的(出手)．．．．但逃過了懲罰，隨著賽事進行，我想球員們了解到該怎麼做。迫使國王在半場進攻，並且對他們施加壓力。」

Looney今天只有4分進帳，但有20籃板和9次助攻，Kerr賽後也稱讚道，「這就是Loon，我們在季後賽中看過很多次了，他執行好計畫，並且不犯錯；他瘋狂搶板、做出正確判斷，當他在場上，我們的比賽變得更簡單了。」

而國王總教練Mike Brown也坦言在搶板方面，球隊兩名中鋒都搶不贏對手，「不能讓Looney一對一和Domantas Sabonis或者Alex Len競爭，因為他顯然能占到上風，尤其是在今天。所以我們得支援隊友。」

▲2023.4.21 NBA季後賽最新賽況。（圖／NOWnews製表）
▲2023.4.21 NBA季後賽最新賽況。（圖／NOWnews製表）

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