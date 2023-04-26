NBA季後賽／Booker單節25分現神蹟！太陽136:130勝快艇 4:1晉級
2022-23NBA首輪季後賽持續熱戰，西區首輪系列賽1:3落後的洛杉磯快艇，今(26)日到客場踢館鳳凰城太陽力求延長戰線。快艇雖然少了因傷持續高掛免戰牌的雙星Paul George、Kawhi Leonard，但上半場仍靠著優異的進攻籃板以及壓倒性的二波得分差距取得9分領先。沒想到進入第3節卻豬羊變色，太陽隊當家後衛Devin Booker無人能擋，單節狂砍25分，太陽全隊第3節拿下50分逆轉。第4節快艇隊雖試圖振作，一度連進4顆3分球將分差縮小到僅差2分，不過始終無法壓過對手，太陽也隨即回穩，靠著Kevin Durant的關鍵上籃拉開比分，快艇還接連發生要命失誤賠掉勝利，終場太陽隊就以136:130擊敗快艇，系列賽以4:1讓快艇打包放暑假。
記者簡名杉/綜合報導
少了兩大球星的快艇，首節仍靠著後衛Norman Powell單節11分的帶領下，僅以2分落後緊咬太陽，進入到第2節，快艇隊內線球員發威，尤其是板凳出發的Mason Plumlee，單節抓了3個進攻籃板，光是上半場他就狂摘5顆進攻籃板，使得快艇上半場在2波得分上以21比5大幅碾壓太陽，加上Marcus Morris Sr.、Ivica Zubac等禁區大將上半場也都有雙位數得分挹注，取得9分領先進入下半場。
進入第3節太陽隊球星跳了出來，「死神」Kevin Durant、Chris Paul以及Devin Booker的「BCD連線」，在前6分鐘聯手幫助球隊打出一波22比12的攻勢，幫太陽要回領先，並在第3節尾段拉出一波18比0的攻勢，Booker光前3節就砍下41分，其中25分集中在第3節，單節太陽打出50:24的攻勢，反倒以17分之差逆襲進入第4節。
末節雖然快艇在6分半左右靠著Russell Westbrook的上籃一度僅差10分，但Booker又跳了出來，一記重要的3分外線加上助攻給Deandre Ayton灌籃得手，然而快艇馬上連進4顆三分，在最後3分15秒時追到只有3分落後。
太陽連續罰球命中後，快艇再靠著Powell的「進算加罰」追到僅差2分，不過Westbrook的快攻上籃「放槍」錯失追平機會，後續Powell又發生關鍵失誤讓Durant上籃得手將分差拉開到4分差，快艇在此時再度發生要命傳球失誤，Durant要到犯規後兩罰俱中，太陽成功鎖定勝局。
太陽隊本場比賽「ABCD連線」得分全上雙，Booker整場27投19中砍下47分，Durant也有19投10中，全場31分的表現，兩人合計投進了8顆三分球，而快艇隊包含Powell以及Plumlee都有超過20分的表現，不過Westbroo整場比賽狀態低迷，18次出手僅3中，還有5次失誤，因此種下敗因。