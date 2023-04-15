中職／李多慧確定每月都會來台灣！背號選「82號」原因笑翻（影）

NBA／東區首輪季後賽開打　對戰組合賽程、分析全面統整

▲公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo 出手投籃，熱火球星Jimmy Butler上前封阻。（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo 出手投籃，熱火球星Jimmy Butler上前封阻。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

在附加賽於今(15)日結束後，NBA季後賽首輪賽事也將在明天上演，其中東區方面，賽程已經全部出爐，明天布魯克林籃網將在台灣時間凌晨1點對決作客對決費城76人，而波士頓塞爾提克則隨之在3:30和亞特蘭大老鷹交手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
克里夫蘭騎士對決紐約尼克是今年季後賽最早誕生的對戰組合，兩支球隊都是近年東區崛起的強權，也被不少人認為是這個分區實力最接近的系列賽，因此格外引人關注。

今年在季中交易Kevin Durant和Kyrie Irving之後，布魯克林籃網雖然打進季後賽，但本賽季要有所作為的可能性不高。不過出生在賓州的Mikal Bridges，對上家鄉球隊費城76人，會有什麼表現仍然是一個有趣的話題。

亞特蘭大老鷹在附加賽擊敗邁阿密熱火，爆冷搶下第7種子席次，對上去年打進到總冠軍賽的波士頓塞爾提克，主將Trae Young能否頂住外界的交易傳聞打出好表現，同樣是不可錯過的看點。

熱火今天在一戰定生死、輸球就淘汰的最後一場附加賽，在第四節頂住壓力擊敗公牛，取得分區最後一張季後賽門票，也確定將和密爾瓦基公鹿來進行對決。


季後賽首輪對戰組合


邁阿密熱火　VS　密爾瓦基公鹿(1)

G1：17日早上5:30，Fiserv Forum

▲塞爾提克球星Jayson Tatum切入突破老鷹後衛Trae Young的防守。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克球星Jayson Tatum切入突破老鷹後衛Trae Young的防守。（圖／美聯社／達志影像）
亞特蘭大老鷹(7)　VS　波士頓塞爾提克(2)

G1：16日早上3:30，TD Garden

▲Joel Embiid對決Nic Claxton將會是這輪系列賽主要對位。（圖／美聯社／達志影像）
▲Joel Embiid對決Nic Claxton將會是這輪系列賽主要對位。（圖／美聯社／達志影像）
布魯克林籃網(6)　VS　費城76人(3)

G1：16日早上1:00，Wells Fargo Center

▲尼克後衛Jalen Brunson進攻突破，騎士球星Donovan Mitchell防守阻擋。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼克後衛Jalen Brunson進攻突破，騎士球星Donovan Mitchell防守阻擋。（圖／美聯社／達志影像）
紐約尼克(5)　VS　克里夫蘭騎士(4)

G1：16日早上6:00，Rocket Mortgage FieldHouse

更多「NBA季後賽開打」相關新聞。

NBA／勇士前鋒Wiggins確定首輪G1復出　主帥：他狀態很棒

NBA附加賽／季賽遭公牛橫掃　熱火想取勝Adebayo得站出來

NBA／16年的等待！國王對勇士G1平均票價飆破2.2萬創紀錄

NBA／熱火附加賽102:91勝公牛！Butler砍31分　帶隊晉級

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀