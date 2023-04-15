NBA／東區首輪季後賽開打　對戰組合賽程、分析全面統整

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今年在季中交易Kevin Durant和Kyrie Irving之後，布魯克林籃網雖然打進季後賽，但本賽季要有所作為的可能性不高。不過出生在賓州的Mikal Bridges，對上家鄉球隊費城76人，會有什麼表現仍然是一個有趣的話題。
亞特蘭大老鷹在附加賽擊敗邁阿密熱火，爆冷搶下第7種子席次，對上去年打進到總冠軍賽的波士頓塞爾提克，主將Trae Young能否頂住外界的交易傳聞打出好表現，同樣是不可錯過的看點。
熱火今天在一戰定生死、輸球就淘汰的最後一場附加賽，在第四節頂住壓力擊敗公牛，取得分區最後一張季後賽門票，也確定將和密爾瓦基公鹿來進行對決。
季後賽首輪對戰組合
邁阿密熱火 VS 密爾瓦基公鹿(1)
G1：17日早上5:30，Fiserv Forum
亞特蘭大老鷹(7) VS 波士頓塞爾提克(2)
G1：16日早上3:30，TD Garden
布魯克林籃網(6) VS 費城76人(3)
G1：16日早上1:00，Wells Fargo Center
紐約尼克(5) VS 克里夫蘭騎士(4)
G1：16日早上6:00，Rocket Mortgage FieldHouse
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