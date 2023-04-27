NBA季後賽／熱火締造老八傳奇！Butler砍42分　淘汰東區龍頭公鹿

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今天回到主場作戰，開賽後球隊戰況依舊不樂觀，一度處於8分落後，但在Khris Middleton單節17分帶領下，不致於完全被拉開，首節打完以33:36落後。次節公鹿發起反攻，在Brook Lopez和Pat Connaughton兩人聯手下打出11:2小高潮反超比數，半場打完Antetokounmpo攻下19分，率隊在主場以69:63領先。
易籃再戰後，熱火打出5:0攻勢追趕上來，不過公鹿靠著Grayson Allen的「四分打」，回敬9:0的反擊，這時候主場軍進攻端全面開花，而熱火僅靠Butler一人苦撐，三節打完客隊已落後到16分。
末節，公鹿進入得分乾旱期，在4分半鐘的時間裡沒得分，讓熱火打出8:0攻勢，彷彿昨天劇情重演，Kevin Love投進三分球後，雙方只剩下6分差。進入末節最後5分鐘，Wesley Matthews命中重要三分球，讓公鹿穩住8分的領先。
但之後，Butler開始準備接管比賽，他連拿8分，將比分扳平。Antetokounmpo切入上籃，Bam Adebayo也回敬中距離跳投，雙方平手，進入讀秒時刻。Butler跳投沒辦法命中， Middleton造成Love第6犯，他兩罰全中，幫助公鹿取得2分領先。
熱火暫停回來之後，Butler直接出手三分球沒進，公鹿掌握籃板，Jrue Holiday兩罰全中，公鹿領先4分。不過熱火展現極強的韌性，又靠Gabe Vincent的三分球追上來，之後Kyle Loery還幫球隊爭取到跳球。
球跳出來後，Antetokounmpo傳球險些失誤，不過最終熱火對Holiday犯規，但兩罰只進一球，熱火喊出暫停，時間剩下2.1秒，Butler空切籃下，第一時間接球擺進2分，將比賽扳平。
進入到延長賽後，熱火Adebayo灌籃得分，幫助球隊開張，Antetokounmpo兩罰中一，Butler跳投得分，Adebayo補籃得分，熱火領先到6分。命懸一線的公鹿，連得4分一度看到反撲希望，但Antetokounmpo對Max Strus在三分線外犯規，他3罰2中，熱火領先4分。
回過頭來Antetokounmpo補籃得分，他們成功守住對手進攻，但最後一波進攻，球隊找不到進攻重心，Allen進攻時間到時還沒有出手，比賽結束。
Butler今天33投17中，拿下全場最高的42分，這個系列賽他打出爆炸性演出，是帶領球隊淘汰對手的最大功臣。Vincent這場得到22分，末節的關鍵三分，價值連城；Adebayo得到20分10籃板。
公鹿方面，Antetokounmpo雖然拿到38分20籃板，但罰球23罰僅10中，成為輸球主因；Middleton得到33分，但在首節之後，他的火力趨緩；Lopez得到18分10籃板。
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