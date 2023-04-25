NBA季後賽／LeBron狂轟雙二十　延長賽湖人117：111勝灰熊

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湖人在次節一度取得15分大幅領先，但灰熊拒絕繳械，回敬一波14：1的反撲；上半場湖人54 ：52暫時領先灰熊。
38歲的LeBron James上半場出賽19分鐘，攻下11分、8籃板和4助攻；前一場豪取45分的Ja Morant，此役半場進帳7分、2籃板和2助攻。
湖人明星中鋒Anthony Davis此役狀況不佳，前三節僅出手8次命中1球，貢獻4分、7籃板；灰熊則靠著Ja Morant的壓哨灌籃，前三節打完反以83：81領先湖人。
Desmond Bane在第4節5分13秒時投進三分球，幫助灰熊拉開差距至7分，但湖人D'Angelo Russell突然發飆，連續投進3個三分球，雙方回到99平，形成拉鋸戰。
終場前6.1秒，Ja Morant快攻妙傳給跟進的Desmond Bane投進超前分，但LeBron James在最後0.1秒切入上籃得手，雙方104：104進入延長賽。
延長賽LeBron James和Anthony Davis連續得分，先取得4分小幅領先，灰熊一路苦追；延長賽結束前29.1秒，LeBron James再度利用個人能力突破，得分後還賺到犯規，LeBron也激情地怒吼，也宣告紫金軍團勝券在握。
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