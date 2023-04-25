NBA季後賽／西區首輪賽程、賽果總統整　LBJ狂轟雙二十、湖人聽牌

NBA季後賽／LeBron狂轟雙二十　延長賽湖人117：111勝灰熊

▲LeBron James在最後0.1秒切入上籃得手，幫助湖人扳平戰局，並率隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James在最後0.1秒切入上籃得手，幫助湖人扳平戰局，並率隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2022-23球季NBA季後賽首輪G4，西區第七種子湖人今在主場對決灰熊，LeBron James上陣45分鐘，奮力22分、20籃板和7助攻，成為對史自2004年後，再度繳出雙20的球員，並率隊117：111在延長賽擊敗灰熊，系列賽取得3：1領先。

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開賽灰熊打出一波8：2的攻勢取得領先，但湖人很快展開反撲，此節3分33秒，靠著D'Angelo Russell跳投得分，追成18平，之後LeBron James和Dennis Schroder輪流飆分，首節湖人28：23領先。

湖人在次節一度取得15分大幅領先，但灰熊拒絕繳械，回敬一波14：1的反撲；上半場湖人54 ：52暫時領先灰熊。

38歲的LeBron James上半場出賽19分鐘，攻下11分、8籃板和4助攻；前一場豪取45分的Ja Morant，此役半場進帳7分、2籃板和2助攻。

湖人明星中鋒Anthony Davis此役狀況不佳，前三節僅出手8次命中1球，貢獻4分、7籃板；灰熊則靠著Ja Morant的壓哨灌籃，前三節打完反以83：81領先湖人。

Desmond Bane在第4節5分13秒時投進三分球，幫助灰熊拉開差距至7分，但湖人D'Angelo Russell突然發飆，連續投進3個三分球，雙方回到99平，形成拉鋸戰。

終場前6.1秒，Ja Morant快攻妙傳給跟進的Desmond Bane投進超前分，但LeBron James在最後0.1秒切入上籃得手，雙方104：104進入延長賽。

延長賽LeBron James和Anthony Davis連續得分，先取得4分小幅領先，灰熊一路苦追；延長賽結束前29.1秒，LeBron James再度利用個人能力突破，得分後還賺到犯規，LeBron也激情地怒吼，也宣告紫金軍團勝券在握。

▲Ja Morant帶傷上陣，無法複製前一場轟下45分的劇本，灰熊陷入1：3落後。（圖／美聯社／達志影像）
▲Ja Morant帶傷上陣，無法複製前一場轟下45分的劇本，灰熊陷入1：3落後。（圖／美聯社／達志影像）

▲2023.4.25 NBA季後賽最新賽況。（圖／NOWnews製表）
▲2023.4.25 NBA季後賽最新賽況。（圖／NOWnews製表）

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