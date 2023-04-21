NBA季後賽／Booker狂砍45分！太陽129:124勝快艇　系列賽2-1領先

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不過今天打到先發的Norman Powell，在首節表現不錯，4投全進、得到10分，幫助球隊在首節打完和對手戰成27:27平手。次節雙方互有往來，太陽靠著該節末連續3顆三分球命中，半場打完取得3分領先，Powell得到22分，Devin Booker攻下21分。
易籃再戰後，太陽慢慢展現在火力上的優勢，中鋒Deandre Ayton不斷進球，讓球隊慢慢拉開差距，帶著9分領先進入到末節。接著比賽進入到白熱化階段，太陽曾經領先到雙位數，不過快艇靠積極爭搶球權追趕上來，雙方仍是難分難解。
膠著時刻，太陽靠Booker中距離連續得分保持分差優勢，比賽進入最後2分半鐘，客隊有7分領先。Bones Hyland在快攻時被犯規，他兩罰全中，讓快艇追到只勝5分差。
之後，Deandre Ayton兩罰不中，Westbrook搶籃板時被犯規，他兩罰全中，比分只剩下3分差了。這時候本輪系列賽空檔外線發揮出色的Torrey Craig，命中關鍵三分球，止住失血，嚴重打擊對手士氣。太陽讀秒時刻靠著Ayton的進攻籃板，以及Booker的三分打，鎖定勝利。
Booker今天延續火熱手感，29投18中，攻下全場最高的45分；Kevin Durant面對非常高的防守強度，依然拿到28分；Ayton得到12分11籃板，Chris Paul斬獲11分7助攻。
快艇方面，Powell大爆發，投進7顆三分球，拿到了42分；Russell Westbrook也延續了此前的好表現，攻下30分，並傳出11次助攻，美中不足的是有6次失誤。
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