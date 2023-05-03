橘爸唬籃／Poole不該背黑鍋！　解析勇士G1吞敗的三大致命傷

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本場比賽湖人派出Jarred Vanderbilt看管Curry，收到不錯的效果，Curry在第2節得分掛零，Poole挺身而出，單節投進4個三分球，攻下13分，也彌補Curry的火力空缺，要說Poole是戰犯，並不客觀。
勇士為何丟掉G1？主要有三大原因，包括內線崩盤、進攻過度依賴外線與罰球差距。
🔴內線崩盤遭打爆
本場比賽勇士完全守不住Anthony Davis，讓他轟下30分、23籃板，另外還有4次阻攻，禁區得分是懸殊的28：54；勇士內線僅靠Kevon Looney苦撐，他一人就抓下23個籃板，包括7個籃板，占了全隊近5成的比重，也凸顯勇士內線戰力的問題。
🔴三分線外搏手氣成兩面刃
勇士無疑是聯盟最強的跑轟戰隊，但到了高強度的季後賽，過度依賴外線可能成為兩面刃；G1勇士在外線出手多達53次，但命中率不及4成，關鍵追分時刻也選擇在三分線外搏手氣，也葬送勝利。
反觀湖人將內線優勢展現淋漓盡致，三分球出手次數只有勇士的一半，但大量的切入禁區，選擇成功率較高的得分模式，成為勝利的關鍵。
🔴罰球差距懸殊
勇士切入企圖心不足，也讓雙方罰球數形成極大的差距，整場比賽灣區大軍竟然只站上罰球線6次，命中5球，反觀湖人獲得29次罰球機會，兩隊光是在罰球得分差距達到20分，若把禁區得分54：28也算進去，勇士兩項數據就多達-46分的差距，也成為勝負得分水嶺。
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