NBA季後賽／慘！Chris Paul傷勢出爐　短時間恐難痊癒

橘爸唬籃／Poole不該背黑鍋！　解析勇士G1吞敗的三大致命傷

▲Curry過去和James進行過無數次經典對決，過去8個球季，兩人包辦了6座總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲Curry過去和James進行過無數次經典對決，過去8個球季，兩人包辦了6座總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

專欄作家/橘爸

經典對決「勇湖大戰」今登場，衛冕軍勇士在末節一度連拿14分扳平戰局，可惜終場前9.1秒，Jordan Poole搶投三分球沒進，也葬送球隊勝利，賽後成為球迷撻伐地對象，認為他應該把球傳給Stephen Curry，而非倉促地出手。

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其實把敗仗都算到Jordan Poole身上並不公平，本場比賽若不是有他從板凳挹注6個三分球，貢獻21分、6助攻的好表現，勇士早就被擊潰。

本場比賽湖人派出Jarred Vanderbilt看管Curry，收到不錯的效果，Curry在第2節得分掛零，Poole挺身而出，單節投進4個三分球，攻下13分，也彌補Curry的火力空缺，要說Poole是戰犯，並不客觀。

勇士為何丟掉G1？主要有三大原因，包括內線崩盤、進攻過度依賴外線與罰球差距。

▲Anthony Davis今主宰禁區。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Davis主宰禁區，狂轟30+20，勇士幾乎無力招架。（圖／美聯社／達志影像）
🔴內線崩盤遭打爆

本場比賽勇士完全守不住Anthony Davis，讓他轟下30分、23籃板，另外還有4次阻攻，禁區得分是懸殊的28：54；勇士內線僅靠Kevon Looney苦撐，他一人就抓下23個籃板，包括7個籃板，占了全隊近5成的比重，也凸顯勇士內線戰力的問題。

🔴三分線外搏手氣成兩面刃

勇士無疑是聯盟最強的跑轟戰隊，但到了高強度的季後賽，過度依賴外線可能成為兩面刃；G1勇士在外線出手多達53次，但命中率不及4成，關鍵追分時刻也選擇在三分線外搏手氣，也葬送勝利。

反觀湖人將內線優勢展現淋漓盡致，三分球出手次數只有勇士的一半，但大量的切入禁區，選擇成功率較高的得分模式，成為勝利的關鍵。

▲勇士內線被打爆，又太過依賴外線，成為G1吞敗的主因。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士內線被打爆，又太過依賴外線，成為G1吞敗的主因。（圖／美聯社／達志影像）
🔴罰球差距懸殊

勇士切入企圖心不足，也讓雙方罰球數形成極大的差距，整場比賽灣區大軍竟然只站上罰球線6次，命中5球，反觀湖人獲得29次罰球機會，兩隊光是在罰球得分差距達到20分，若把禁區得分54：28也算進去，勇士兩項數據就多達-46分的差距，也成為勝負得分水嶺。

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