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NBA季後賽／關鍵G6七六人雙星過勞？　綠衫軍穩定進攻、贏面大

▲塞爾提克本場比賽被看好能拿下G6。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克本場比賽被看好能拿下G6。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

2022-23 NBA季後賽，七六人與塞爾提克戰成2：2，根據歷史數據統計，率先搶下G5聽牌的球隊，晉級機率超過8成，此戰雙方預計將會精銳盡出，台灣運彩則看好塞爾提克獲勝，開出讓分盤8.5分，不讓分勝賠率1.18，也遠優七六人的3.30，大小總分則是213.5分。

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中華民國運動賽事分析師協會分析師子乃花認為，塞爾提克不管攻防兩端都有著足夠的穩定，而76過於依賴James Harden和Embiid，但兩人至少46+的上場時間，在需要移動，同時只隔一天就要展開G5下，很難期待好表現能完全延續。

相比之下，塞爾提克在末節的得分還是分配的很合理，球隊至少有4至5名球員都能在關鍵分上跳出，確保了這支隊伍在得分上的無法阻擋，本季季後賽10場下來，塞爾提克每場比賽的得分都至少在112分以上，五個主場的場均更拉高到116.8分，以本場111.5的單隊伍總分門檻來看，本身就有大分空間。

前場比賽76人的Tyrese Maxey無法跳出承擔第三得分點，關鍵就在USG%不到20%下，有著高達17次的出手，換言之76人沒有真正運用好Maxey這個點，很常讓他成為拆彈射手。

相比之下塞爾提克就有更好的組織性，全場比賽有高達44.8%的出手，來自於三分線的空檔；76人卻只有34.1%，NBA等級的球員跳脫大失常，空檔以上的命中率往往都有35%以上的命中可能，能"常態製造外線空檔"的綠軍，得分將很難被限制。

▲2023/05/09 NBA季後賽即時數據圖表，湖人和熱火取勝聽牌。（圖／NOWnews製表）
▲2023/05/09 NBA季後賽即時數據圖表，湖人和熱火取勝聽牌。（圖／NOWnews製表）
此外，本場比賽還有以下三點，成為塞爾提克單隊大分的考量關鍵：

1. Game5是相當重要的搶聽牌戰，越重要的賽事，比分差距沒到20+，基本都有可能利於大分。

2. 塞爾提克前場比賽有多達22分快攻得分，利用76人雙星進攻後回防降速的可能打出轉換，這點也能確保綠軍得分量。

3. 塞爾提克得分上有更高的容錯率，關鍵在他們有手感一直都很好的第六人M.Brogdon

▲76人明星後衛James Harden上籃時，被塞爾提克球員從後封蓋，在這場比賽中打得很掙扎。（圖／美聯社／達志影像）
▲76人明星後衛James Harden上籃時，被塞爾提克球員從後封蓋，在這場比賽中打得很掙扎。（圖／美聯社／達志影像）
分析師子乃花認為，本場比賽塞爾提克的贏面還是大很多，但盤口方面以台灣運彩來看，相比國際盤-7.5分平盤的標準，硬是拉高到-8.5平賠，等於讓盤口變成一個投資與承擔風險不平衡的盤，想比之下在預期塞爾提克得分上難以被限制下，單隊大分（111.5分）將會是最佳投注選項。📌台灣運彩網路投注點此


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