NBA季後賽／Curry轟下28分、AD傷退　勇士121：106勝湖人

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勇士回到主場展現強烈的求勝心，開賽就拉出17：5的攻勢，取得雙位數領先，湖人則靠著Anthony Davis強攻禁區，緊追在後，首節勇士32：28領先勇士。
次節Dennis Schroder和LeBron James連兩記三分球反超比數，雙方形成拉鋸戰，但灣區大軍54平後展開海嘯攻勢，跨二、三節拉出一波25：7的攻勢，一度取得18分領先。
Stephen Curry在第二節投進壓哨球，勇士上半場已攻下70分、領先11分；Curry半場進帳12分、6籃板，Andrew Wiggins攻下16分，Draymond Green拿下14分，值得一提的是，G4全場4投0中，得分掛零的Jordan Poole，此役上半場貢獻9分、2助攻，逐漸復甦。
湖人上半場仍靠著雙星開火，Anthony Davis攻下16分、LeBron James則得到17分，外加4籃板和2抄截，其中13分集中在第二節。
第三節勇士一度領先達18分，湖人G4板凳奇兵Lonnie Walker IV也加入得分行列，Dennis Schroder則在第三節結束前1分17秒投進三分球，勇士93：82仍帶著雙位數領先進入決勝節。
Anthony Davis在第四節7分37秒遭Kevon Looney擊中頭部，留下23分、9籃板後退場；湖人少了內線主力，反撲也受挫，分差始終未能拉近至10分內，兵敗舊金山。
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