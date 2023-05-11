NBA季後賽／Curry轟下28分、AD傷退　勇士121：106勝湖人

▲Stephen Curry攻下28分、7助攻。終場勇士121：106擊敗湖人。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry攻下28分、7助攻。終場勇士121：106擊敗湖人。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2022-23球季NBA季後賽次輪，最受矚目的「勇湖之戰」進行關鍵G5，陷入背水一戰的勇士，今在主場火力全開，先發五人得分皆上雙，Stephen Curry攻下28分、7助攻，Andrew Wiggins挺身而出進帳25分、7籃板，終場勇士121：106擊敗湖人，系列賽追成2：3

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Stephen Curry生涯在季後賽瀕臨淘汰的比賽中，拿下9勝2敗；LeBron James攻下全隊最高25分、9籃板，Anthony Davis因傷提前退場。

勇士回到主場展現強烈的求勝心，開賽就拉出17：5的攻勢，取得雙位數領先，湖人則靠著Anthony Davis強攻禁區，緊追在後，首節勇士32：28領先勇士。

次節Dennis Schroder和LeBron James連兩記三分球反超比數，雙方形成拉鋸戰，但灣區大軍54平後展開海嘯攻勢，跨二、三節拉出一波25：7的攻勢，一度取得18分領先。

Stephen Curry在第二節投進壓哨球，勇士上半場已攻下70分、領先11分；Curry半場進帳12分、6籃板，Andrew Wiggins攻下16分，Draymond Green拿下14分，值得一提的是，G4全場4投0中，得分掛零的Jordan Poole，此役上半場貢獻9分、2助攻，逐漸復甦。

湖人上半場仍靠著雙星開火，Anthony Davis攻下16分、LeBron James則得到17分，外加4籃板和2抄截，其中13分集中在第二節。

第三節勇士一度領先達18分，湖人G4板凳奇兵Lonnie Walker IV也加入得分行列，Dennis Schroder則在第三節結束前1分17秒投進三分球，勇士93：82仍帶著雙位數領先進入決勝節。

Anthony Davis在第四節7分37秒遭Kevon Looney擊中頭部，留下23分、9籃板後退場；湖人少了內線主力，反撲也受挫，分差始終未能拉近至10分內，兵敗舊金山。

▲湖人明星大前鋒Anthony Davis在第5戰受傷，提前退場，球隊也輸掉了比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人明星大前鋒Anthony Davis在第5戰受傷，提前退場，球隊也輸掉了比賽。（圖／美聯社／達志影像）
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