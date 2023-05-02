NBA季後賽／James Harden發飆轟45分　七六人119：115勝塞爾提克

我是廣告 請繼續往下閱讀
七六人明星中鋒Joel Embiid在首輪系列賽第3戰打完，遭遇右膝外側副韌帶一級扭傷，雖然休息超過一週，今仍無法上陣，所幸七六人James Harden挺身而出，幫助球隊保持競爭力，前三節累積出賽26分鐘，23投12中，已經轟下30分，雙方戰成87平手。
地主塞爾提克首節轟下38分，取得7分領先，但七六人加強防守、急起直追，尤其第三僅失掉21分，雙方鏖戰到最後讀秒階段才分出勝負。
塞爾提克在第四節9分26秒，靠著Jaylen Brown投進三分球，一度取得5分領先，但七六人很快展開反擊， 終場前28.2秒，Tyrese Maxey利用對手失誤快攻得手，反以1分超前，而Jayson Tatum之後2罰都中又要回領先。
James Harden扮演關鍵先生，終場前8.1秒投進三分球，成為致命一擊，最終在客場踢館成功。
塞爾提克此戰發生多達16次失誤，失掉20分，反觀七六人僅出現8次失誤，加上三分球命中率逼近45%，成為勝負的分水嶺。
Jayson Tatum三分球5投4中，整體投籃命中率超過6成，攻下39分、11籃板和5助攻，替補上陣的Malcolm Brogdon則攻下20分，但板凳群合計也才攻下26分，綠衫軍主場敗下陣來。
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。