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NBA季後賽／James Harden發飆轟45分　七六人119：115勝塞爾提克

▲James Harden發飆狂轟45分，七六人119：115勝塞爾提克。（圖／美聯社／達志影像）
▲James Harden發飆狂轟45分，七六人119：115勝塞爾提克。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

七六人與塞爾提克今在NBA季後賽次輪G2交鋒，七六人雖少了Joel Embiid，但James Harden發飆，以五成命中率投進7個三分球，全場轟下45分，率隊119：115擊敗塞爾提克，系列賽取得1：0領先。

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塞爾提克與七六人堪稱NBA史上的世仇組合，雙方在季後賽已經累積22次系列賽，史上最多；排名第二的則是塞爾提克與尼克，但也才累積14次系列賽，相差甚遠。

七六人明星中鋒Joel Embiid在首輪系列賽第3戰打完，遭遇右膝外側副韌帶一級扭傷，雖然休息超過一週，今仍無法上陣，所幸七六人James Harden挺身而出，幫助球隊保持競爭力，前三節累積出賽26分鐘，23投12中，已經轟下30分，雙方戰成87平手。

地主塞爾提克首節轟下38分，取得7分領先，但七六人加強防守、急起直追，尤其第三僅失掉21分，雙方鏖戰到最後讀秒階段才分出勝負。

塞爾提克在第四節9分26秒，靠著Jaylen Brown投進三分球，一度取得5分領先，但七六人很快展開反擊， 終場前28.2秒，Tyrese Maxey利用對手失誤快攻得手，反以1分超前，而Jayson Tatum之後2罰都中又要回領先。

James Harden扮演關鍵先生，終場前8.1秒投進三分球，成為致命一擊，最終在客場踢館成功。

塞爾提克此戰發生多達16次失誤，失掉20分，反觀七六人僅出現8次失誤，加上三分球命中率逼近45%，成為勝負的分水嶺。

Jayson Tatum三分球5投4中，整體投籃命中率超過6成，攻下39分、11籃板和5助攻，替補上陣的Malcolm Brogdon則攻下20分，但板凳群合計也才攻下26分，綠衫軍主場敗下陣來。

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