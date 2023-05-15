NBA季後賽／Tatum轟51分　塞爾提克112：88勝76人、晉級東區決賽

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根據數據顯示，此戰七六人有兩大不利因素，其一是James Harden生涯在G7表現低迷，共5場比賽，平均命中率僅37.4%，三分球命中率更只有22%；另外，主帥Doc Rivers執教生涯從未在客場贏下G7，總計15次率隊進入G7，吞下9敗，是史上最慘紀錄。而此兩個不利因素，今天又再度應驗。
亟欲打破魔咒的七六人，開賽祭出強悍防守，首節只丟掉23分，取得6分領先；次節則一度拉開差距達9分，但比賽中段塞爾提克復甦，一波9：0的攻勢扳平戰局，Jayson Tatum在32.1秒後側步投進三分球，半場塞爾提克55：52領先。
塞爾提克頭號球星Jayson Tatum火力全開，上半場出賽21分鐘，16投9中，狂砍25分，外加7籃板和4助攻。
七六人雙星James Harden和Joel Embiid手感低迷，Harden出手8次命中2球，三分球3投0中，僅拿下6分；Joel Embiid則是12投4中，攻下13分，但只有抓下1籃板。
第三節戰況丕變，七六人進攻當機，比賽進行了超過10分鐘，教練團連喊了3個暫停也喚不醒，全隊只拿下6分，地主綠衫軍攻勢大爆發，一波28：6的猛攻，將分差拉大到28分，而Jayson Tatum單節就攻下17分，一人比下七六人全隊，而前三節打完Tatum已經攻下42分。
兵敗如山倒的七六人在第四節仍一路挨打，終場前3分52秒，塞爾提克Jaylen Brown投進三分球，差距已達到30分，雙方陸續將主力換下，勝負底定。
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