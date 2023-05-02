陳致中涉洗錢判刑1年！檢發出傳票 最快11日發監執行
高雄市議員陳致中，因涉及洗錢弊案，上月26日，被最高法院駁回上訴，判刑1年定讞，除了將入監服刑，也將面臨解職。對此，高雄地檢署表示，目前已發出傳票，通知陳致中於本月11日（5月11日）下午3點30分，於雄檢報到後、發監執行。
記者林盈君／綜合報導
針對兒子陳致中遭判刑，前總統陳水扁也預告，將於今（2）日下午，前往凱道「行使憲法請願權」，擬將向總統府、行政院及立法院四大黨團提出訴求，並針對認為現行《公職人員選舉罷免法修正草案》，所涉及違反比例原則，對輕判、准予緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，是否有必要褫奪參政權終身的違憲等爭議問題。
據了解，陳致中遭判刑定讞後，於臉書PO文表示「人生有晴天也有暴風，打斷手骨顛倒勇」，無論這條路再怎麼辛苦、再多的磨難，都會勇敢走下去。高雄市議會則表示，據《地方制度法》第79條第1項第4款規定，陳致中因未受緩刑宣告、未執行易科罰金或不得易服社會勞動，依法行政院將解除議員職權；而依據《公職人員選舉罷免法》第74條第2項規定，陳致中案判決未宣告「褫奪公權」，其解職後所遺缺額，並無遞補問題，高雄市議會會將俟行政院解除議員職權函到會後，依法辦理。