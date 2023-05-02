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泰國醃酸筍爆「產線汙染」　越南冷凍芋頭重金屬超標

▲食藥署今（2）日公布邊境檢驗食品違規名單，泰國醃酸筍遭檢出產線汙染。（圖／截自食藥署網站）
▲食藥署今（2）日公布邊境檢驗食品違規名單，泰國醃酸筍遭檢出產線汙染。（圖／截自食藥署網站）

記者許若茵／台北報導

食藥署今（2）日公布邊境檢驗食品違規名單，泰國醃酸筍遭檢出產線汙染，另越南進口的冷凍芋頭檢出重金屬鉛含量超標，皆依規定退運或銷毀。

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今食藥署公布邊境檢驗食品違規，食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，檢出泰國出口的「M.T.MT醃酸筍(片)(SOUR PICKLED BAMBOO SHOOTS)」含有二氧化硫1.208 g/kg、防腐劑己二烯酸0.02 g/kg，但業者自述，產品製作過程中，並沒有添加這兩個食品添加物，可能是管線共用，導致前批產品成分殘留。

陳慶裕說明，因製造業者未符合「食品良好衛生規範準則(GHP)」管理原則，使食品遭受污染，依據「一般食品衛生標準」第3條，販賣食品不得有污染情形，不符合《食品安全衛生管理法》第17條規定。

另今也檢出印度出口的馬芹粉、馬芹籽、克什米爾辣椒粉，因農藥殘留含量不符規定，違反《食品安全衛生管理法》第15條規定，依規定退運或銷毀。

陳慶裕表示，其中一家廠商在去年11月時就曾輸入同樣產品，且有違規情事，另一廠商則在2年也有同樣違規情事，因此將針對2業者自印度進口產品百分之百逐批查驗，直到連續5批進口產品達違規重量3倍合格，才可降低查驗門檻。

值得注意的是，今檢出越南出口的冷凍芋頭檢出含有重金屬鉛0.2 mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鉛(根菜及塊莖類)限量為0.1 mg/kg，不符合《食品安全衛生管理法》第17條規定，總重1萬5240公斤遭退運銷毀。

陳慶裕也說，由於該業者1月時也曾發生違規情事，因此採取百分之百逐批查驗，後續要連續進口5批次達到3倍，約4.5萬公斤合格數合格才能下調查驗頻率，此外，由於越南冷凍芋頭在去年下半年也達3批違規，因此在去年12月已對越南輸入冷凍芋頭提高查驗頻率20%至50%，直至今年6月，之後再滾動檢討。

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