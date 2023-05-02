愛打包要注意！譚敦慈：「2道菜不要包」　這湯量別微波加熱

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譚敦慈：不建議
譚敦慈表示，應該養成家裡有多少人就煮多少飯菜，儘量不要隔餐食用，但如果不得已的狀態下有剩菜剩飯，會建議直接放到冰箱保存，不宜放置在電鍋保溫。她解釋，在台灣7~60度是容易長菌的溫度，電鍋無法一直維持在60度以上，因此就容易滋生細菌，且一直在保溫狀態下也是相當耗電的行為。
📍Ｑ：食物熱熱的能直接放冰箱嗎？
譚敦慈：不用放到全涼，不燙手的溫度即可。
傳統觀念裡，食物要放到全涼才能放到冰箱冷藏，但譚敦慈表示「不用放涼，大約65度的溫度就能放進去冷藏。」至於該如何判斷65度呢？譚敦慈分享一個簡單的評估方式「用手去摸鍋子，手會覺得熱，但不會燙手，大約就是65度，這時候就可以放冰箱保存了。」放在室溫太久反而容易增加細菌滋生的危機。
📍Ｑ：聚餐吃不完通通可以打包？
譚敦慈：冷盤、海鮮不建議，湯品務必要煮沸後再冷藏。
打包是一種美德，減少食物浪費，但不宜放太久，最好隔天或是兩天內吃完。打包菜色需要斟酌，像是冷盤、海鮮類通常很難再度復熱，或是復熱後美味度大減，譚敦慈就會建議當餐吃完就好不要打包。此外，雞湯類的湯品打包回家後，務必要煮沸殺菌後再冷藏，吃起來會更安心。如果要再度加熱吃時，有超過500CC湯量，應該使用瓦斯爐徹底加熱，使用微波爐怕會加熱不完全，無法達到殺菌的效果。