超商「10元茶葉蛋」回來了？他夾1顆超驚喜 店員揭真實狀況
缺蛋危機近日得到緩解，不僅蛋價陸續回穩，各大超市也買得到之外，甚至有早餐店業者發出公告表示「蛋蛋降價」，獲得不少網友盛讚。然而前一陣子在超商經常找不到茶葉蛋的身影，在最近終於陸續開始上架，不過實際狀況如何。《NOWnews》採訪信義區7-11值班經理，他透露目前還是「有受限」，只是比過去穩定。
記者張嘉哲/綜合報導
資深媒體人狄志為日前在臉書曬出「賣蛋照」，寫下文章「終於闊別兩個多月，我在我家附近的小七買到10元的茶葉蛋了，看來蛋價應該會慢慢的回穩了」貼文一出，吸引不少網友紛紛回應「終於想吃個茶葉蛋不用戰爭了」、「我家附近也有茶葉蛋可以買了，真的讚」、「終於！空鍋好久了」。
而《NOWnews》記者實際走訪信義區三家7-11查看，發現有兩家確實有賣茶葉蛋，有一款為「所長茶葉蛋」一顆要價18元，另一種則是普通單價10元，不過其中一家仍然電鍋空空如也。實際詢問7-11值班經理，他向記者透露「目前10元茶葉蛋進貨數量還是沒有像缺蛋前過去充裕，所以有時候會累積兩天到三天才煮一鍋滿的端出來賣，不然煮一天份量一下子就賣光，很多人撲空會一直問，狀況有比一個多月好就是了」！
針對台灣雞蛋的狀況，農委會主委陳吉仲也在日前時指出，目前民眾排隊購蛋的情況已經大幅減少，截至上月底，從國外進口雞蛋約1300多萬顆，預計在5月市場交易價格就可以回歸盤價，估每箱雞蛋1000至1100元，每台斤68至70元，價格陸續可以回穩，屆時漲價的業者是否調整回原價，肯定備受矚目。