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停車場剛開幕！眾人愣「只能停兩台」　內行揭用途：太聰明

▲網友路過一處停車場，發現新開幕以外，還只能停兩台車，令人好奇原因。（圖/路上觀察學院）
▲網友路過一處停車場，發現新開幕以外，還只能停兩台車，令人好奇原因。（圖/路上觀察學院）

記者張嘉哲/綜合報導

有開車的人都知道，出門在外最煩的就是找停車的位置，而不少人為了省時，會直接選擇花錢停在需要收費的停車場內。不過近日就有網友經過一處新開的停車場，沒想到停車格竟然只有「兩個位子」，讓他感到非常傻眼，貼文引發熱議，不少人紛紛解釋背後原因，直呼「聰明人才會這麼做」。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「第一次見到這麼超迷你的停車場，停兩台就滿了」只見貼出的照片，該停車場腹地非常小，門口還有旗幟寫著「新開幕」，然後看著招牌上面寫著「滿」字，不過裡面實際才停兩台車，讓人霧裡看花。

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▲網友見到一處停車場新開幕，只停兩台車外面的面板就寫「滿」！（圖/路上觀察學院）
貼文一出，不少網友紛紛回應「這種只能停幾台車停車場在日本滿常見的」、「我上次才在夜市巷內看到這個牌子，那邊只能停四台就覺得很酷，這邊兩台更強」、「結果人家兩格就比我們薪水還高，想哭」、「我以為上次看到的三格已經很誇張了...竟然有兩格的」、「全新開幕，只剩兩格，要停要快喔！」

然而有不少內行人出面表示「當然是養地啊，停車場税比空地稅低多了」、「那是要養地閃税順便一個簡單的補貼」、「聰明人的作法啊，哪個停車場不是在養地閃税的」、「養地啊，反正放著也沒用，加減賺回稅金」、「養地等都更啦」、「養地順便節稅啦，空地税比停車場税收貴多了」。

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