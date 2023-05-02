淡大交換生募得400萬！家人「指控台灣4點」刪光　眾一比對心碎了

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原PO隨後也貼出備份的內容截圖，4月28日最初的版本中，其家人在募款網站上表示，「肖雷在無意中吃到老鼠藥，超級華法林（Super Warfarin）是危及性命的」，他們雖然不確定肖雷為何會吃到老鼠藥，但懷疑是「當地（指台灣）街頭、集市上或沿路的一些食物是有毒的，或者不知怎麼的，被超級華法林汙染了」，並指控延誤診斷、缺乏有效治療、有語言隔閡。
到了4月29日，一天內募款迅速突破400萬，但網站說明內容也出現變化，其家人也補充「醫療班機訂了」，但其實當天肖雷已經轉入普通病房的重要資訊卻沒有補上。
最後則是4月30日的第三版本，肖雷家人把過去所有說明內容全部刪除，並表示「真心感謝大眾，肖雷的飛機已經在途中，同時也感謝台北醫學大學附設醫院的幫助，以及肖雷在台北所結交的朋友」，文中也表示，肖雷已離開加護病房，但狀況依舊嚴峻，也再次感謝全世界對他的幫助。
募款內容在短時間內出現極大變化，也讓原PO忍不住質疑，最初文中提到肖雷會誤食老鼠藥，可能是街頭小吃害的，還稱診斷延遲、語言隔閡、缺乏有效治療；北醫附醫29日發布聲明稱病患已轉入普通病房，但第二版卻未提及；第三版更是把之前的懷疑都刪了，只留下對台灣醫療團隊的感謝，說診斷延遲、語言隔閡、缺乏有效治療的是誰？
貼文曝光後，也讓許多台灣網友相當心碎，「看到台灣被這樣污衊背鍋，真的好生氣好難過」、「覺得他爸媽/家人根本雷」、「嚴重影響臺灣聲譽欸」、「希望他回去治療不會因為當地醫生又有不同的醫療處置，然後又出了什麼問題，結果又怪到我們頭上」。
而針對澳洲男大生肖雷事件，北醫附醫早在29日就指出，病人自述老鼠藥應與街頭小吃無關，但不清楚為何會接觸到滅鼠藥。經團隊治療，肖雷28日已從加護病房轉至普通病房，家屬也對他們的處置表示感謝。