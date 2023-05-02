媽媽秀證件！「玫瑰珊玲」中1字送龍蝦　「520」中2碼和牛吃到飽

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王品牛排每年搶手的「龍蝦尋人」活動回歸，即日起至5/31，平日到店消費兩客套餐，只要媽媽出示身分證、健保卡等姓名證件，對中「玫、瑰、珊、玲」任1字，就能免費吃價值1,375元的一整隻「法式焗烤龍蝦」。
以往母親節慶祝活動，多半為中1字只送半隻龍蝦、要中2字才能吃到一整隻龍蝦的規格，今年適逢品牌30週年，直接大方加碼加菜，無論中1字或中2字，都會免費招待一整隻龍蝦喔！
🌹馬辣集團：「5、2、0」對中2碼，免費升級和牛生牛肉、巨蛤吃到飽
擁有許多火鍋、燒烤、日料等餐廳的馬辣集團，溫馨5月都有用餐升級活動，即日起至5/31，含2成人以上同行，用餐前出示證件，其中一人持有身分證／健保卡號，「5、2、0」對中2碼（可重複，例如00、22），或出示醫護人員工作證，並提前至少一日預訂位置、主動告知參加5月升級活動，就可享有升級加菜優惠。
如熊一頂級燒肉，選擇方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌享「美國見島和牛」吃到飽，或免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋。夯下去新潮和牛燒肉選擇方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌升級「雲林北港烏魚子」吃到飽。
而馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋，不限時段、不限方案，全桌每成人送「北海道生食級大干貝」1顆；新馬辣經典麻辣鍋／新馬辣經典麻辣鍋Plus+，則是不限時段，不限方案，全桌享「XXL東石大蛤」吃到飽。