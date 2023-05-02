特企／龜甲萬獲「TQF Clean驗證」 高敏敏分享新飲食趨勢
面對消費者日漸重視的健康需求，龜甲萬秉持對消費大眾食品安全與品質的要求，領先業界以24支產品獲得「TQF Clean驗證」，少添加為標章的基本要求外，亦不能使用10種化學性食品添加物以及基因改造(GMO)原料，是具有雙重認證的優良食品。
「保留經典醍醐味，無添加食品添加物的龜甲萬源釀醬油、使用整顆完整大豆釀造，無添加糖的龜甲萬本釀醬油，更有國人記憶中最念念不忘的經典醍醐味龜甲萬甘醇醬油、以及因應降低鈉含量攝取所推出的龜甲萬薄鹽醬油，尚有道地日式風味的料亭和露鰹魚風味、昆布香菇風味，輕鬆在家還原日式家常料理，以及濃淬海洋鮮味的鮮美露等24支產品皆在通過TQF驗證的前提下，再申請TQF Clean附加驗證通過。
其中TQF Clean媒體發布會就以四月份新上市的龜甲萬旗艦商品，歷經365天長期熟成的龜甲萬御釀醬油進行現場試吃品嚐，改版後的御釀醬油採365天長期熟成，昇華成更極致的風味，時間沉澱之美這一口就能品味。歷經時光淬鍊口味更厚醇甘美風味更深邃，每口皆能品嘗到時光的餘韻鮮香。現場直接以港式點心搭配御釀醬油，簡易的食材透過御釀醬油的襯托，瞬間將食物的美味昇華到不同層次！長期熟成的御釀醬油值得細細品味。
同時，最美營養師高敏敏分享，購買食品時都會先看產品包裝上有沒有「TQF驗證標章」及成分標示。此外，經常下廚的她也透露，自己最愛用的調味料是龜甲萬醬油，它的甘醇美味不但豐富了食材的風味，也符合了TQF Clean少添加的要求，美味與品質兼具的TQF Clean龜甲萬醬油，是她家餐桌必備的好夥伴。