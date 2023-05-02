陳水扁總統府請願　轟《選罷法》修法「違憲中的違憲」

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陳水扁正式呈遞請願書後，說明除書面內容以外，也針對請願事由補充，他說，大家都知道最敬重的總統蔡英文已經沒有兼任黨主席，所以比較沒有所謂政黨意義或選戰意義考量，以總統的高度，相信應該可以聽得見進他所補充的意見。
陳水扁說，《洗錢防制法》是2005年立法院三讀通過法案，也是在自己任內通過，他非常清楚當時這個法是為了因應世界潮流，台灣有這樣一部防制洗錢法案，得到世界很好的口碑，但由時當時時間倉促，他清楚這法案如什錦麵一樣包山包海，有很多犯罪樣態拼湊而成。
陳水扁指出，《洗錢防制法》是為了防制洗錢不是防制參選，卻有人誤用觸犯《洗錢防制法》不得參選，認為是完全誤會當初立法宗旨，他是過來人，有必要跟總統蔡英文做補充報告，此外美國的《洗錢防制法》完全是針對國安、反恐，重點放在集團組織犯罪或是國際販毒，絕對不是涵蓋所有洗錢。
陳水扁說，反觀國內包山包海《洗錢防制法》， 跟國安無關的要納入，影響到國安的很多不同態樣的也要納入，要超越美國也沒關係，但洗錢防制變成參政防治褫奪就有問題。
陳水扁指出，立法院再大、行政部門再行，國內是五權憲法國家，有司法院，有法院法官定奪有罪無罪，縱使有罪，死刑或無期徒刑才褫奪公權，而立法院通過褫奪公權終身法案，是可以超越法官嗎？法官都沒有權利對有期徒刑犯罪褫奪終身？政院法案、立院要強行通過不是很奇怪嗎？如此置法院於何地？這樣的話乾脆褫奪公權廢掉，由行政部門決定誰可以參選。
陳水扁表示，自己也是更生人， 年輕的時候因案坐牢8個月，出獄後更生人受到《更生保護法》保護，今天修法無視更生保護，特別是年輕時代犯的錯誤，一輩子不能原諒，甚至剝奪終身參政權這樣對嗎？是不是褫奪公權、《更生保護法》都廢掉，不要再自欺欺人。
最後陳水扁補充，在美國對參政權剝奪，最高法院曾有判例，對州法律剝奪國會議員參政權，最高法院判決違憲無效，這是美國的歷史，美國解釋違憲，怒轟這不符合比例原則，更是違憲中的違憲。